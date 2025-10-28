“No es el indicado”: Filtran la fecha de salida de Fernando Ortiz de Colo Colo

Colo Colo no logra salir del mal momento y ahora el empate ante Deportes Limache puede dejar al Cacique sin copas internacionales el 2026. El equipo dirigido por Fernando Ortiz desaprovechó el 2-0 a su favor, y terminó dejando escapar el triunfo en los últimos minutos.

“Se nos escapan dos puntos importantísimos pero seguimos sumando. El equipo que yo quiero, se ve. Hay que sostenerlo”, aseguró el adiestrador trasandino. Pero su verso pierde respaldo entre los hinchas que se retiraron ofuscados del Estadio Nacional.

Es que la cuenta de ahorro se le acabó a Ortiz y ahora quedó sin margen de error. Lo que incluso expertos avecinan su pronta salida del Cacique, más allá que aún no se define su renovación.

“Yo creo que llega hasta fin de año no más. ¿De dónde se agarra su renovación? Para mí no es el indicado para liderar el equipo el próximo año”, lanzó fuerte y claro Juvenal Olmos en Todos Somos Técnicos. El ex adiestrador de la Roja puso en duda hasta la real motivación del plantel de llegar a la Copa Sudamericana.

“Yo no sé si está meta de llegar a la Sudamericana es tan grande para el plantel de Colo Colo. Yo no veo a los jugadores dejando la vida por ese objetivo. Se planificó para otras cosas este equipo. ¿Lo querrán realmente?”, lamentó.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Tras el empate ante Deportes Limache, ahora Colo Colo debe dar vuelta la página rápidamente ya que vuelve a jugar este 1 de noviembre. El sábado el Cacique debe visitar a Ñublense en Chillán y está obligado a sumar si es que quiere acortar distancia con Cobresal que es el último clasificado a Copa Sudamericana.

