Fue la noticia de esta semana en el fútbol chileno, luego que Colo Colo presentara un lamentable ofrecimiento económico por el fichaje del delantero Daniel “Popín” Castro, el club dueño de su pase, Deportes Limache, dejó las cosas claras.

“Si alguien lo quiere, tiene que cumplir con lo que nosotros estamos pidiendo. Se gastan millones de dólares en jugadores extranjeros y el jugador nacional es castigado económicamente”, expresó su presidente César Villegas.

Luego que desde Limache revelaran que el equipo chileno que quiera a “Popín” deberá pagarles US$700 mil dólares por el 80 por ciento de su ficha, Radio ADN reveló que desde el fútbol argentino vienen por el histórico futbolista de 31 años.

Desde Argentina vienen por “Popín” Castro

La emisora reveló que Newell’s Old Boys, equipo de la Primera División trasandina, presentó un interés formal en contar con el atacante, aunque desde Limache desestimaron la opción por un tema muy claro: el aspecto económico.

La información indica que el elenco de Rosario puso sobre la mesa US$600 mil dólares por el pase de “Popín” Castro. El tema es que los “tomatinos” piden a los clubes extranjeros por el 80% de su ficha, nada menos que US$1.2 millones de la moneda estadounidense.

A esto se debe sumar que el atacante tiene contrato vigente con el elenco de la Región de Valparaíso hasta el 31 de diciembre del 2027, por lo que si Colo Colo quiere tenerlo en sus filas, deberá definitivamente mejorar la puntería.

Los números del delantero en 2025

Entre Liga de Primera y Copa Chile, donde Limache fue finalista, Daniel “Popín” Castro registró 17 goles y tres asistencias en 36 encuentros, con 2.708 minutos en la cancha. Recibió 10 tarjetas amarillas y dos expulsiones.

