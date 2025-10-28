Para los amantes del fútbol chileno, la Primera B es un elixir que siempre se puede disfrutar en paralelo al de la Liga de Primera. De hecho, muchas veces llega a tener mayor brillo, emoción y competencia que la máxima categoría.

Este año, precisamente, la pasión se ha tomado el torneo del ascenso. A falta de tres partidos, hay dos equipos empatados en el primer puesto: Deportes Copiapó y la Universidad de Concepción. Además, en la próxima fecha se enfrentan. ¡Mirá de quién te burlaste, Liga de Primera!

Pero, estamos en Chile, nada sucede sin que la polémica asome su chasquilla. En esta ocasión, las complicaciones vienen con la barra visitante, cuyo ingreso no será tolerado. Pese a ello, en la Universidad de Concepción amenazan con tomar medidas y viajar a Copiapó.

Aclaración del presidente de Copiapó

Se pensaba que la situación de los hinchas visitantes era un tema completamente de Deportes Copiapó. Desde el Campanil acusaban al elenco del Norte de haber impedido la presencia de hinchas penquistas, pero desde el León de Atacama desmienten esta versión.

Así lo declaró el presidente de la institución, Luis Galdames, en conversación exclusiva con RedGol. “Nosotros, al igual que en todos los partidos, pedimos aforo en el estadio completo y pedimos entrada de visita en la Galería Sur y entrada local, tal como el reglamento lo exige“, comenzó diciendo.

“Ayer, fuimos llamados a una reunión, donde estaban todas las autoridades regionales, entre ellos el Delegado Presidencial, el gobernador, el alcalde. En esa reunión dijeron que iban a autorizar el partido con un resguardo en la cantidad de público. Pero, por seguridad y viendo lo que pasó la última vez que nosotros ascendimos, ellos no iban a autorizar público visitante“, aseguró, mostrando que la responsabilidad caía en las autoridades.

“Yo soy el dueño de Deportes Copiapó, no la autoridad regional. Y eso le compete a ellos. Ante eso no podemos hacer nada. Hace dos semanas jugó Coquimbo con Colo Colo y no hubo público de visita. Y segundo, jugamos la final de la Liguilla el 2021 y tampoco tuvimos público de visita. Nosotros no tenemos nada que ver“, enfatizó.

“Nunca le hemos negado el ingreso al estadio a nadie. No tengo ningún problema con la barra de la U de Conce. Ellos tienen una barra tranquila, como la de nosotros“, cerró.

