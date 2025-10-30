La Primera B tendrá una última fecha realmente apasionante, donde Deportes Copiapó y Universidad de Concepción se enfrentarán en la mágica definición por el título.

El destino quiso que los dos equipos con más puntos de la temporada 2025 se enfrentarán en la jornada decisiva, por lo que el ganador se coronará como el campeón, mientras el perdedor tendrá que ir a la Liguilla de Ascenso para buscar el último cupo a Primera División.

¿Dónde ver a Copiapó vs Universidad de Concepción?

Este partido será transmitido en TV por TNT Sports, mientras que en streaming estará disponible en la aplicación HBO Max.

¿A qué hora es la definición de la Primera B?

El duelo entre Deportes Copiapó y Universidad de Concepción será este sábado 1 de noviembre a las 16:00 horas, en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó.

Cobreloa a la espera

En la fecha anterior, Deportes Copiapó tenía la opción de ser campeón si es que se daban algunos resultados. Pues bien, no se dio ninguno. Universidad de Concepción derrotó a Temuco y el León de Atacama no pudo vencer a San Luis en Quillota.

Con lo anterior, ambos equipos llegan igualados con 52 puntos a la última jornada. Quien gane, será campeón. En caso de que haya un empate, podría haber un nuevo partido de definición entre ambos, en estadio neutral o incluso, Cobreloa se podría meter en la discusión.

Resulta que con la sanción a Santiago Morning, los Loínos llegaron a 50 puntos. Si Copiapó y U. de Concepción empatan y Cobreloa derrota por 6 goles a Curicó el domingo, enfrentará al León de Atacama en la definición por el título. Increíble, pero real. Así es la emoción de la Chilean Championship.