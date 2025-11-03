Huachipato derrotó a Universidad de Chile por la fecha 26 y se le abre la opción de alcanzar un cupo a Copa sudamericana 2026. Por su parte, los azules se alejan en la lucha por el Chile 2 a la Copa Libertadores.

Cumplido el tiempo reglamentario el marcador registraba un empate sin goles, con la U mereciendo algo más, pero pecando nuevamente de efectividad frente al arco rival. En los descuentos llegó el penal y gol para Huachipato. Fue victoria de los acereros.

Tras el duelo, el entrenador de los acereros, Jaime García, manifestó que “hicimos un partido inteligente dentro de lo que podíamos, contra una U que venía haciéndolo muy bien”.

García: “la U te rompe la estructura”

Agregó que “ellos quisieron y también tuvimos que defendernos y también los hicimos pasar sustos. Creo que nosotros supimos manejar los momentos complicados que tuvimos“.

Jaime García: Huachipato hizo pasar susto a la U.

“La U estaba jugando con sus volantes muy alto, entonces hicieron un recorrido altísimo. En momentos del partido te dicen que no te tires para atrás, pero es muy difícil. El equipo de ellos es de buen pie y te rompe la estructura“, complementó.

Jaime García sentenció que “después hicimos un partido interesante, en momentos nos agrupamos y salíamos muy rápido. Creo que nos dio resultados, estábamos jugando contra un buen equipo“.

Cabe recordar que en los 95′ se cobró penal de Fabián Hormazábal a Claudio Torres. En los 98′ Lionel Altamirano batió a Gabriel Castellón desde los doce pasos para darle el triunfo a Huachipato.