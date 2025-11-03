Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Jaime García y particular valoración del triunfo de Huachipato contra U de Chile: “Los hicimos pasar sustos”

El DT de Huachipato valoró que en el triunfo de este domingo hicieron "pasar susto" a Universidad de Chile.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
DT de Huachipato y el triunfo contra la U.
© MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORTDT de Huachipato y el triunfo contra la U.

Huachipato derrotó a Universidad de Chile por la fecha 26 y se le abre la opción de alcanzar un cupo a Copa sudamericana 2026. Por su parte, los azules se alejan en la lucha por el Chile 2 a la Copa Libertadores.

Cumplido el tiempo reglamentario el marcador registraba un empate sin goles, con la U mereciendo algo más, pero pecando nuevamente de efectividad frente al arco rival. En los descuentos llegó el penal y gol para Huachipato. Fue victoria de los acereros.

Tras el duelo, el entrenador de los acereros, Jaime García, manifestó que “hicimos un partido inteligente dentro de lo que podíamos, contra una U que venía haciéndolo muy bien”.

La burla de Cris Martínez a Javier Altamirano tras la derrota de U de Chile ante Huachipato

ver también

La burla de Cris Martínez a Javier Altamirano tras la derrota de U de Chile ante Huachipato

García: “la U te rompe la estructura”

Agregó que “ellos quisieron y también tuvimos que defendernos y también los hicimos pasar sustos. Creo que nosotros supimos manejar los momentos complicados que tuvimos“.

Jaime García: Huachipato hizo pasar susto a la U.

Jaime García: Huachipato hizo pasar susto a la U.

La U estaba jugando con sus volantes muy alto, entonces hicieron un recorrido altísimo. En momentos del partido te dicen que no te tires para atrás, pero es muy difícil. El equipo de ellos es de buen pie y te rompe la estructura“, complementó.

Publicidad

Jaime García sentenció que “después hicimos un partido interesante, en momentos nos agrupamos y salíamos muy rápido. Creo que nos dio resultados, estábamos jugando contra un buen equipo“.

¡Para no creer! La dura maldición y doble mufa que cayó sobre U de Chile: desinfló a los azules

ver también

¡Para no creer! La dura maldición y doble mufa que cayó sobre U de Chile: desinfló a los azules

Cabe recordar que en los 95′ se cobró penal de Fabián Hormazábal a Claudio Torres. En los 98′ Lionel Altamirano batió a Gabriel Castellón desde los doce pasos para darle el triunfo a Huachipato.

Lee también
"Producto de...": Álvarez tira las orejas por penal infantil de la U
U de Chile

"Producto de...": Álvarez tira las orejas por penal infantil de la U

Los dos jugadores de Huachipato que suenan como refuerzos en la U
U de Chile

Los dos jugadores de Huachipato que suenan como refuerzos en la U

"Cada vez estamos más...": Álvarez empieza a perder la fe en la U
U de Chile

"Cada vez estamos más...": Álvarez empieza a perder la fe en la U

Le anotó un golazo a Argentina, lo quiso Colo Colo e ilusiona con la Roja
Selección Chilena

Le anotó un golazo a Argentina, lo quiso Colo Colo e ilusiona con la Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo