Campeonato Nacional

¿Qué necesita Coquimbo Unido para ser campeón este domingo en Liga de Primera 2025?

El conjunto pirata enfrentará a Unión La Calera con altas opciones de coronarse campeón del torneo nacional.

Por Franccesca Arnechino

Coquimbo enfrenta a Unión La Calera por la Fecha 26 del Campeonato Nacional.
© Photosport.Coquimbo enfrenta a Unión La Calera por la Fecha 26 del Campeonato Nacional.

Tras la brillante campaña que han realizado en este 2025, Coquimbo Unido está a las puertas de un hecho histórico e inédito en el fútbol chileno: coronarse como los nuevos campeones de la Liga de Primera.

Los aurinegros tienen una oportunidad inmejorable para lograrlo este domingo, cuando reciban a Unión La Calera por la fecha 26 del torneo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Por ello, en el norte ya sacaron la calculadora y analizan los resultados que podrían darles el tan ansiado título.

¿Qué necesita Coquimbo Unido para ser campeón este domingo vs. La Calera?

Por razones obvia, el primer escenario que le daría el título a los nortinos es un triunfo ante Unión La Calera. Actualmente, Coquimbo Unido lidera la tabla con 62 puntos, 14 más que Universidad Católica (2° con 48), siendo los Cruzados el único equipo con opciones matemáticas de alcanzarlos.

Sin embargo, una victoria frente a los caleranos dejaría al Barbón con 65 unidades y con solo 12 unidades por disputarse, haciendo imposible que la UC los iguale.

Pero eso no es todo. La tremenda campaña del equipo dirigido por Esteban González podría permitirle celebrar incluso empatando o perdiendo este duelo ante los cementeros, dependiendo eso sí, de lo que ocurra con la Universidad Católica.

Si los cruzados empatan o caen ante O’Higgins, duelo que se juega a la misma hora, el título igualmente quedaría en manos de los “Piratas”, gracias a la abrumadora ventaja de 14 puntos que mantienen hasta ahora.

Una racha imparable y una combinación alentadora: los pronósticos para el histórico título de Coquimbo Unido

Una racha imparable y una combinación alentadora: los pronósticos para el histórico título de Coquimbo Unido

¿Cuándo y a qué hora juega Coquimbo Unido vs. Unión La Calera?

Coquimbo Unido enfrenta a Unión La Calera por la fecha 26 de la Liga de Primera este domingo 2 de noviembre a partir de las 17:30 horas, en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

