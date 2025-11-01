Extenso parte médico de Colo Colo: estas son las seis bajas contra Ñublense

Colo Colo disputa otro partido clave en su misión por terminar el año con la clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Este sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas, los albos visitan a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún Arenas, donde están obligados a ganar.

La victoria de Cobresal sobre Audax Italiano hizo escalar a los mineros en la tabla de posiciones. Palestino ocupa ahora el último puesto clasificatorio con 42 puntos, superando al Cacique por siete unidades. Ya no hay más margen.

En la previa de este importante encuentro, Colo Colo publicó el parte médico del plantel, donde se confirman seis bajas para este sábado. Dentro de este listado, aparecen jugadores que no estarán disponibles hasta el otro año: Alexander Oroz, Óscar Opazo, Franciso Marchant y Nicolás Suárez.

Por otro lado, Colo Colo confirmó que Arturo Vidal sufrió una contractura en el isquiotibial derecho y que Alan Saldivia se recupera de un edema gemelo interno. La fecha de retorno de ambos no ha sido confirmada, pero se espera que por lo menos el King pueda estar disponible para la siguiente fecha.

El parte médico contra Ñublense | Colo Colo

La formación de Colo Colo contra Ñublense

Con esto, Colo Colo formará este sábado frente a Ñublense con Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Javier Correa.

Entre las opciones que tendrá en la banca, destaca el regreso de Esteban Pavez y la presencia de los juveniles Benjamín Pérez, Leandro Hernández, Víctor Campos y Eduardo Villanueva. Por otro lado, Salomón Rodríguez no fue considerado para este encuentro.