Colo Colo dejó escapar tres puntos valiosos en el Estadio Nacional tras igualar 2-2 ante Deportes Limache, en un duelo correspondiente a la fecha 25 del Campeonato Nacional, terminando con amargo empate que complica las aspiraciones internacionales.
Con este resultado, el Cacique continúa en la octava posición con 35 unidades, quedando a seis puntos de Cobresal, último clasificado a la Copa Sudamericana, y a nueve de O’Higgins, que mantiene el cupo de repechaje a la Copa Libertadores.
¿A qué hora juega Colo Colo vs. Ñublense y dónde ver EN VIVO?
Colo Colo vs. Ñublense juegan este sábado 1 de noviembre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, por la Fecha 26 del Campeonato Nacional.
El partido entre Albos y Diablos Rojos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
ver también
Programación Fecha 26 del Campeonato Nacional: Agenda de partidos y horarios