Colo Colo

¿Va por HBO Max? Dónde ver ONLINE a Colo Colo vs. Ñublense EN VIVO por Liga de Primera

El Cacique debe enfrentar a los Diablos Rojos para seguir luchando por un cupo en torneos internacionales.

Por Franccesca Arnechino

Colo Colo se enfrentará a Ñublense en la Fecha 26 del Campeonato Nacional.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTColo Colo se enfrentará a Ñublense en la Fecha 26 del Campeonato Nacional.

Colo Colo dejó escapar tres puntos valiosos en el Estadio Nacional tras igualar 2-2 ante Deportes Limache, en un duelo correspondiente a la fecha 25 del Campeonato Nacional, terminando con amargo empate que complica las aspiraciones internacionales.

Con este resultado, el Cacique continúa en la octava posición con 35 unidades, quedando a seis puntos de Cobresal, último clasificado a la Copa Sudamericana, y a nueve de O’Higgins, que mantiene el cupo de repechaje a la Copa Libertadores.

Colo Colo vs. Ñublense: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE

Colo Colo vs. Ñublense juegan este sábado 1 de noviembre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, por la Fecha 26 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Diablos Rojos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

