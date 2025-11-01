Marcelino Núñez tuvo una jornada soñada en el fútbol inglés. Vistiendo la camiseta de Ipswich Town anotó dos goles de tiro libre, los cuales ayudaron a su equipo a ganar ante Queens Park Rangers.

El volante formado en Universidad Católica tuvo su estreno goleador en su nuevo club y vaya manera de hacerlo, ya que fue con dos tantos de gran factura. El chileno quiere luchar por llegar a la Premier League en esta temporada.

Los golazos de Marcelino Núñez

Marcelino Núñez llegó esta temporada a Ipswich Town con bastante polémica, ya que arribó desde Norwich, clásico rival de su actual equipo. De todas maneras, fue recibido con los brazos abiertos y en cancha intenta estar a la altura de las expectativas generadas.

En seis partidos con su nuevo club, el volante de La Roja no había logrado llegar a la red, pero en el siete de la suerte festejó. La felicidad le pertenece a quienes saben esperar y Núñez recibió premio doble, con un partido que de seguro quedará entre los más especiales de su carrera.

Marcelino Núñez anotó dos goles ante Queens Park Rangers en la victoria por 4-1. Ambos goles fueron de tiro libre. El primero fue en el 47′, donde con un efecto endemoniado, batió al arquero rival en su propio palo. Por si fuera poco, en el 64′ repitió el festejo, aunque esta vez sobre la barrera.

Los tantos dejaron maravillados a los hinchas de Ipswich Town, quienes poco a poco disfrutan del jugador por el cual pagaron 12 millones de euros en el último mercado. Núñez comienza a pagar con goles la inversión que hicieron con él.

Con la victoria, el equipo de Marcelino Núñez quedó en el 9° lugar con 19 puntos, a 9 unidades del líder Coventry City. En la próxima fecha a jugarse el martes 4 de noviembre recibirán al Watford.

