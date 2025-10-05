Marcelino Núñez gana el partido más polémico de su vida en Inglaterra

El fichaje más polémica del competitivo Championship inglés lo protagonizó un chileno, porque el volante Marcelino Núñez dejó Norwich para pasar a Ipswich Town, su clásico rival.

El seleccionado nacional no dudó cuando le ofrecieron fichar por el club que en la campaña pasada jugó en la Premier League y se fue de los Canarios, donde era muy querido por los hinchas.

Justamente este domingo se midieron Ipswich y Norwich por la novena fecha del torneo de ascenso inglés, y el ganador fue el cuadro del formado en Universidad Católica por 3-1.

Marcelino Núñez se burla de los hinchas de Norwich

Marcelino Núñez todavía no se gana un puesto de titular en su nuevo equipo, pero igual jugó ante su ex elenco, ya que ingresó a los 75 minutos por el sueco Jens Cajuste.

El chileno fue protagonista, de hecho los hinchas de Norwich llevaron camisetas rotas de Núñez, las que mostraron en todo momento. El mediocampista respondió celebrando con todo la victoria.

Hinchas de Norwich contra Marcelino Núñez. (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

Los goles del cuadro del nacional fueron obra del marfileño Cedric Kipre (32′), del inglés Jaden Philogene (45′) y de Jack Clarke (75′). Mientras que el empate parcial de la visita lo había anotado Oscar Schwartau (35′).

Ipswich trepa al noveno lugar de la tabla de posiciones con 13 puntos, mientras que Norwich se estanca en la plaza 19° con apenas 8 unidades.