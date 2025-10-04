Un fin de semana de contrastes es el que vivió el arquero Lawrence Vigouroux previo a sumarse a la Selección Chilena para disputar el partido amistoso ante Perú en La Florida. Lo anterior en referencia a su futuro en el fútbol de Inglaterra.

Es que después de confirmarse su presencia en La Roja, a través de su cuenta oficial en X, el guardameta nacional confirmó la extensión de su vínculo contractual con el Swansea City de Gales, por las próximas dos temporadas.

“Significa muchísimo haber firmado un nuevo contrato aquí con Swansea. Ha sido especial la forma en que me has hecho sentir a mí y a mi familia aquí en la ciudad en el poco tiempo que he estado. ¡De aquí hasta 2028 y para crear aún más recuerdos!“, escribió Vigouroux en la red social.

El fuerte contraste que vive Vigouroux con Swansea

Horas después de firmar su nuevo contrato, el arquero chileno fue de la partida en el encuentro que su equipo recibió en suelo galés al Leicester City, donde sin embargo, no pudo evitar una nueva derrota que comienza a alejarlo de la cima del Championship.

Jordan James abrió la cuenta para los “Foxes” en el minuto 13. Ya en el segundo tiempo, Swansea logró igualar mediante Adam Idah (70′), mas un remate de larga distancia de Abdul Fatawu (77′) y un cabezazo de Jannik Vestergaard (85′) sentenciaron la derrota por 3-1.

Con este resultado, el equipo de Lawrence Vigouroux se queda en la 11° posición de la segunda división inglesa con 12 puntos, a siete del único puntero que es Coventry City, y a seis de caer a la zona de descenso a League One.

¿Qué viene para el arquero chileno?

Ahora, Vigouroux viajará hasta nuestro país para sumarse a la Selección, donde se espera que sea titular en el amistoso con Perú. Tras ello volverá a Swansea, donde el sábado 18 de octubre visitará al Southampton desde las 08:30 horas (de Chile).

