Lawrence Vigouroux volvió a Inglaterra luego de jugar sus dos primeros partidos en la Roja. Y lo hizo para ser titular en el Swansea City, que vivió una terrible decepción en el partido ante el Hull City. Todo terminó igualado 2-2 de la peor manera posible para el equipo del meta chileno.

Eso sí, fue el cuadro galés que se puso en ventaja mediante Zan Vipotnik, quien hizo celebrar a Vigouroux y los suyos con un remate raso muy bien ajustado. Casi al final del primer tiempo, el seleccionado chileno tuvo una salida algo débil que aprovechó muy bien Ollie Mc Burnie.

Parecía que el golero controlaría esa pelota, pero una barrida del ex delantero del UD Las Palmas sirvió para anticiparlo. Fue así que se decretó el transitorio 1-1. Pero en los 57 minutos, el brasileño Ronald entró como un fantasma y puso el triunfo parcial para el Swansea.

Mc Burnie anticipa a Vigouroux.

Eso sí, el ex guardavalla de Everton de Viña del Mar, donde no jugó ningún minuto, hizo una tapada espectacular. Se estiró al máximo para frenar un tiro raso del argelino Mohamed Belloumi. Una intervención muy difícil de Vigouroux para salvar a su equipo. Pero faltaba el durísimo golpe final. Literalmente.

La intervención de Vigouroux ante Belloumi.

El Swansea de Vigouroux iguala en la Championship de Inglaterra y el portero de la Roja sufre

Para Lawrence Vigouroux fueron dos partidos muy especiales en la Roja, aunque eso quedó atrás y ya retornó a la acción en la segunda categoría de Inglaterra, la Championship. Un exigente torneo que tiene 46 fechas en la fase regular. Y dos partidos más en el playoff por el tercer boleto a la Premier League.

En ese contexto, estos puntos perdidos por el Swansea City pueden ser muy dolorosos. Sobre todo porque fueron en el… ¡séptimo minuto agregado! Sí, leen bien, casi sobre el final del encuentro, John Egan puso el empate 2-2 que dejó a todos los Cisnes cabizbajos. Incluido a Vigouroux, que no podía creer el desenlace.

De todas maneras, no quedó otra que aceptar la repartija de puntos. Fue uno por lado que no le sirvió de mucho al equipo adiestrado por Alan Sheehan, quien tiene como un bastión al espigado golero chileno-inglés. Swansea marcha en el 7° puesto, por ahora fuera de la liguilla. Pero muy expectante.

Vigouroux se despide de los rivales tras la igualdad.

Así va el Swansea de Vigouroux en la tabla de posiciones de la Championship

Swansea City marcha en el 7° puesto de la Championship inglesa con 8 puntos en cinco partidos.

