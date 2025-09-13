Luego de la decepción terrible que se veía en el rostro de Ben Brereton tras salir reemplazado en el empate de Chile ante Uruguay, el atacante chileno inglés tuvo su debut en el Derby County. El atacante nacido en Stoke-on-Trent fue anunciado con bombos y platillos por las redes del club.

De partida, sorprendió que Brereton apareciera en el equipo titular que dispuso John Eustace en la difícil visita al West Bromwich Albion. Fue apenas tres días después de que llegara a Inglaterra luego de perderse una increíble ocasión ante los charrúas.

Un buen respaldo para la confianza del ex ariete del Villarreal, que fue el rostro de la alineación que compartieron en sus redes una hora antes del inicio del partido, que terminó con un 1-0 a favor del equipo que apostó sus fichas para el renacer de Brereton.

La camiseta de Ben Brereton en su debut por el Derby County. (Captura X).

El seleccionado chileno estuvo en el tridente ofensivo del cuadro forastero. Pudo anotar tras un centro de Callum Edler, pero el balón se fue desviado cuando el cronómetro marcaba 19 minutos. Para el entretiempo, también fue el escogido por el club para el marcador. Y recién iniciado el segundo tiempo, dispuso de una posibilidad para rematar.

Pero fue bien bloqueada por un defensor del WBA. Cuando se disputaba el minuto 69, Eustace decidió una modificación. El sacrificado fue Brereton Díaz, quien también había sido titular ante Brasil en el mítico estadio Maracaná. En lugar del chileno entró el estadounidense Patrick Agyemang.

Reemplazó a Brereton en el debut del chileno y metió el pivoteo clave para el triunfo del Derby County

El reemplazante que tuvo Ben Brereton terminó como clave del Derby County en el debut que tuvo el seleccionado chileno en aquel club. Agyemang rescató una pelota aérea que parecía imposible y la peinó. Además de descolocar a la defensa, la pelota quedó en poder del austriaco Andreas Weimann.

Weimann intentó abrirse espacio hacia la portería. El ex atacante del Aston Villa sacó un remate raso que sirvió para marcar el único gol del encuentro en los 84 minutos. Así las cosas, el Derby pudo salir un poco del fondo en la tabla de posiciones. Una señal positiva para Big Ben y sus compañeros.

Con esta victoria, los Carneros alcanzaron los 5 puntos al cabo de cinco partidos disputados. Es decir, queda una eternidad: en la segunda categoría del fútbol inglés, la fase regular tiene 46 fechas. Después de eso, está el playoff de ascenso, donde pelean desde el 3° al 6° lugar por la última plaza de ascenso rumbo a la Premier League.

Así quedó Derby County en la tabla de posiciones de la Championship 25-26