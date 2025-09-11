Del amor al odio. Así de drástico fue el cambio de ánimo en los hinchas de la Selección Chilena con el delantero Ben Brereton, quien perdió tres acciones claras de gol en el duelo ante Uruguay por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Incluso, en varios paneles en los medios de comunicación se calificó al futbolista nacido en Inglaterra como “sobrevalorado“. Un escenario muy diferente al que vivió en sus primeros encuentros cuando no paraba de hacer goles.

Un fiel reflejo de estas fuertes críticas hacia Brereton es Jean Pierre Bonvallet, hijo del recordado “Gurú”, que en su canal de YouTube no sólo realizó un ácido comentario hacia el delantero, sino que realizó una acción que de inmediato se convirtió en viral.

Bonvallet Jr. ácido contra Ben Brereton

A la hora de analizar el desempeño del valor de Derby County, el ex futbolista fue categórico en afirmar que “no se te pueden ir dos goles y dos goles solos”. “Paren de alucinar con él. Para afuera“, continuó el youtuber con su descargo.

No quedó allí Bonvallet Jr. En su comentario sobre Brereton manifestó que “no se te puede ir un gol solo, tienes que ir con la cabeza así“, tirándose al suelo emulando una “palomita” donde llegó incluso a golpear y botar la cámara donde grababa su reacción.

Una escena para la risa pero que en cuestión de horas se convirtió en viral. El video se subió la noche de este miércoles a la plataforma multimedia perteneciente a Google, y ya cuenta hasta el cierre de esta edición con más de 17 mil reproducciones.

Los números del atacante en la Selección Chilena

El delantero de 26 años ha disputado un total de 37 partidos en la Roja, siendo 17 por las Eliminatorias, ocho en Copa América y doce en 12 en amistosos. Ha convertido siete goles y entregado tres asistencias en 2101 minutos de acción.

Lamentablemente, Ben Brereton Díaz no anota en la selección chilena desde el 17 de junio de 2023, día en que la Roja venció 5-0 a República Dominicana en un amistoso.

