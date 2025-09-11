La selección chilena cerró unas tristes Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Lamentablemente fuimos últimos tras el empate 0-0 ante Uruguay en el Estadio Nacional, donde otra vez quedó al descubierto la preocupante falta de gol en el equipo de todos.

En ese sentido uno de los principales apuntados está siendo Ben Brereton. El nacido en Inglaterra tuvo mucho que decir en la igualdad sin goles, ya que se mandó una verdadera farra cada vez que enfrentó al arco defendido por Santiago Mele.

Sin embargo y pese a las críticas, hay quienes han salido en su defensa, sobre todo por las condiciones que tiene pensando en el futuro. Uno de los que le prestó el ropero fue Mauricio Pinilla, quien en ESPN apuntó a su fallos ante Uruguay fueron solo errores puntuales.

La defensa Pinilla a Brereton

El ex delantero partió diciendo que “me van a disculpar, pero lo de sus chances de gol fueron errores puntuales para un jugador como Ben, que tiene llegada al área y buena definición. Lo ha hecho bien en sus clubes cuando ha sido goleador con sus equipos”.

“Brereton sabe definir, pero son errores puntuales. Ese cabezazo por ejemplo abajo del arco es un error puntual, fue una mala jornada absolutamente”, agregó.

Ben Brereton tuvo una jornada para el olvido con la camiseta de la selección chilena ante Uruguay. | Foto: Photosport.

En ese sentido Pinilla apuntó a la diferencia física donde Ben puede marcar diferencias, concluyendo que “hay generaciones que físicamente nos superan lamentablemente. El físico de los colombianos, de los ecuatorianos y uruguayos, son superiores a los nuestros. Tienen otras velocidades, otra marcha”.

Los números de Ben Brereton en la selección chilena

El delantero de 26 años ha disputado un total de 37 partidos en la Roja, siendo 17 por las Eliminatorias, ocho en Copa América y doce en 12 en amistosos. Ha convertido siete goles y entregado tres asistencias en 2101 minutos de acción.

Lamentablemente el nacido en Inglaterra no anota en la selección chilena desde el 17 de junio de 2023, día en que la Roja venció 5-0 a República Dominicana en un amistoso.

