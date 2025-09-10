La selección chilena por fin bajó el telón de estas lamentables Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Para tristeza y vergüenza de todos terminamos últimos al no poder vencer a Uruguay en el Estadio Nacional, elenco que llegó a Ñuñoa ya clasificado para el certamen en Norteamérica.

Uno de los puntos bajos en el 0-0 ante los celestes fue Ben Brereton. Es más, mucho de la igualdad sin goles se debe a la verdadera farra que tuvo el delantero nacido en Inglaterra frente al arco defendido por Santiago Mele.

Por lo mismo el atacante está siendo víctima de varias críticas, sobre todo por los discretos números que ya está promediando en el equipo de todos tras un inicio bastante prometedor hace algunos años.

Tildan a Brereton de “sobrevalorado”

Uno de los más duros contra Ben fue el periodista Pablo Flamm, quien en su calidad de comentarista en D Sports afirmó que “desde la victoria 4-2 a Venezuela en el Estadio Nacional que Chile no hace un gol. Ya son con partidos”.

“¿Dónde está el gol?, ¿quién hace el gol acá en Chile? Los partidos se ganan con goles”, cuestionó el comunicador.

En ese sentido, Flamm concluyó que “tú puedes pelear, jugar, tener las ganas y la intención, pero si en cinco partidos no haces un gol no tienes por dónde. ¿Es Gonzalo Tapia? No. ¿Es Ben Brereton? No, nunca, para mí y con todo respeto es un jugador sobrevalorado”.

Los números de Ben Brereton en la selección chilena

El delantero de 26 años ha jugado un total de 37 partidos en la Roja, siendo 17 por las Eliminatorias, ocho en Copa América y doce en 12 en amistosos. Ha convertido siete goles y entregado tres asistencias en 2101 minutos de acción.