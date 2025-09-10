Marcelo Bielsa le dio una luz de esperanza al fútbol nacional tras el empate 0-0 contra Uruguay, que terminó de consumar el fracaso de la selección chilena en las eliminatorias al terminar últimos.

El Loco señaló que en la Roja se puede creer para el futuro. “Es evidente es que hay muchos jugadores de Chile que tiene una posibilidad de crecimiento y desarrollo que todavía no han conseguido”, expresó.

“Yo vería con optimismo el crecimiento y desarrollo de los futbolistas chilenos para los próximos cuatro años. Hay 10 ó 12 jugadores jóvenes que pueden ser muy importantes“, agregó.

Córdova confía en las palabras de Bielsa a la Roja

La respuesta de Córdova a Bielsa

Nicolás Córdova le respondió a Marcelo Bielsa en conferencia de prensa, señalando que esa visión del entrenador rosarino es similar a la que él tiene y desde ahí se debe trabajar con optimismo.

“Es así, tiene súper claros los nombres, quiénes son. Conociendo cómo es él, los tiene súper estudiados”, indicó quien tomó el interinato de la selección chilena.

Publicidad

Publicidad

Agrega que “lo mismo nosotros, que estamos todos los días ahí, también sabemos quiénes son, lo que pueden dar. Por eso creo que se puede armar un proceso muy lindo, competitivo, para definitivamente ir a un Mundial”.

ver también Bielsa ilusiona: “La selección chilena mereció ganar” y le pone todas sus fichas a la nueva camada de La Roja

Sostiene además que “cuando empiecen las próximas clasificatorias en el 2027, más la Copa América que estará en el 2028, son instancias para refundar una selección y ahí es donde la prensa tiene un rol determinante”.

“Independiente de quién empieza el proceso en la banca, cuando se empieza y lanzamos jugadores claramente no se puede pretender ir a competir a Argentina o Brasil para ser campeón. La tarea titánica es formar una selección por los próximos 10 años. Deberíamos estar todos en el mismo barco”, cerró Córdova.

Publicidad