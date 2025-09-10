El partido contra Uruguay marcó el final de otro triste proceso clasificatorio para la Roja, que volverá a ver el Mundial por la TV. Dos técnicos, un interino, nueve derrotas, 11 empates y apenas dos victorias dejaron a Chile como colista de las Eliminatorias en la peor campaña de su historia.

Este triste desenlace de Chile coincidió con el regreso de Marcelo Bielsa a nuestro país, ahora en la banca de la Celeste. Los hinchas tuvieron varias muestras de cariño con el Loco desde que aterrizó en suelo nacional. En el estadio, hasta le cantaron “Bielsa querido”.

Una vez concluido el encuentro, el DT agradeció todo lo demostrado por los chilenos en las últimas horas “Los recuerdos que tengo son hermosos. Aquella época fue maravillosa. A nivel personal, laboral, el contacto con el pueblo chileno. En ese sentido, soy muy agradecido“, dijo.

“Uno dice que recibe más de lo que merece. Pareciera que es falsa modestia, pero creo que en mi paso por Chile recibí mucho, di todo lo que pude“, expresó también.

Cánticos y un lienzo para Bielsa en el Estadio Nacional | Photosport

Marcelo Bielsa reacciona al cariño de Chile

Además, Marcelo Bielsa destacó a los jugadores de la Roja de cara al futuro. “Hay un grupo, Chile tiene buenos extremos, atacantes, tiene una base que puede ser el soporte de los años próximos. También tiene algunos volantes destacados“, analizó.

“Si yo fuera responsable u observador del fútbol de Chile, creo que va a crecer y construirá un equipo bueno“, destacó. Y agregó: “Vería con optimismo el crecimiento y desarrollo del fútbol chileno en los próximos cuatro años. Hay 10-12 jugadores jóvenes que pueden ser importantes”.