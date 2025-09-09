Es tendencia:
Eliminatorias Sudamericanas

Marcelo Bielsa volvió al Estadio Nacional y su gesto en la llegada conmueve a todos los chilenos

El técnico argentino volvió al Estadio Nacional, esta vez al mando de la selección de Uruguay. Este fue su gesto al llegar a Ñuñoa.

Por Miguel Gutiérrez

Marcelo Bielsa regresó a Chile y tuvo un gesto a la hora de ingresar al Estadio Nacional.
© AUFMarcelo Bielsa regresó a Chile y tuvo un gesto a la hora de ingresar al Estadio Nacional.

Una especial jornada se prepara para Marcelo Bielsa, quien arribó al país al mando de la selección de Uruguay para enfrentar a la selección chilena por la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

El ex técnico de la Roja vuelve al país, y tuvo un recibimiento que partió más bien frío, porque el Loco no tuvo mucho contacto con los hinchas a la llegada de la delegación uruguaya, ya que el técnico decidió ingresar al hotel sin saludar a los hinchas.

Sin embargo, la prueba de fuego para el técnico argentino se iba a dar en la previa del encuentro en el Estadio Nacional, donde se esperan más de 25 mil personas para el cierre de este camino rumbo a la Copa del Mundo.

Marcelo Bielsa volvió al Nacional y este fue su gesto que conmueve

Fueron los medios de comunicación presentes en el recinto de Avenida Grecia quienes captaron la llegada de los equipos. No solo de la selección chilena, también de Uruguay.

Y tras el descenso de todos los jugadores del bus, también fue el turno de Marcelo Bielsa, quien con la mirada fija en el camino se dirigía rumbo a camarines.

Ahí, los ágiles le preguntaron por el cariño en su regreso al país mientras enfilaba con destino al interior del Estadio Nacional. Así fue la respuesta del Loco a los medios que estaban presentes.

“Gracias, muchas gracias”, fueron las palabras de Marcelo Bielsa mientras pasaba frente a los micrófonos presentes en el recinto. A paso firme, llegaba en su regreso a Chile.

Mira el registro acá:

