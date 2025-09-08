Mientras Marcelo Bielsa no saludó a nadie en Chile, así fue la reacción del capitán de Uruguay

La selección de Uruguay ya está en Santiago y buscará cerrar a lo grande las Eliminatorias. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa se clasificó al próximo Mundial y quiere un nuevo triunfo para ser el único escolta de Argentina.

Por lo mismo, el “Loco” se toma con todo el profesionalismo que lo caracteriza este encuentro ante Chile. Pese a no disputar nada, el adiestrador trasandino prepara un equipo estelar con sus máximos referentes.

ver también Nico Córdova y el legado de Bielsa en Chile: “Donde se iba a jugar, se competía”

Carácter que salió a relucir en su retorno a Chile. Durante la tarde de este lunes, Uruguay llegó al Hotel Intercontinental para concentrar de cara al duelo del martes. Lo que generó la convocatoria de gran cantidad de hinchas para saludarlo y agradecerle su anterior paso por la Roja.

Sin embargo, Bielsa fiel a su estilo tuvo una seria llegada. A tal punto que no saludó a nadie y decidió pasar directo hacia su habitación de concentración.

El frío retorno de Marcelo Bielsa

Reacción que llamó la atención por la abismal diferencia con uno de sus máximos referentes. Así quedó en evidencia con Federico Valverde que fue totalmente lo contrario al “Loco”. El capitán de Uruguay apenas bajó del bus, decidió darle varios minutos a los hinchas que llegaron al Hotel Intercontinental.

Valverde, a diferencia de Bielsa, se dio el tiempo para saludar a los hinchas chilenos que llegaron a recibirlos.

Publicidad

Publicidad

Según detallaron en ESPN, el capitán del Real Madrid fue el único que se dio el tiempo de compartir con los fanáticos que estaban en el exterior. Incluso en su mayoría chilenos que hicieron todo lo posible por tener su firma. Si hasta indicaron que llegaron con camisetas de Colo Colo para poder tener un recuerdo del crack.

Tweet placeholder

Pese a esto, en la señal deportiva recalcaron que el trasandino tiene más que presente a la Roja en su corazón. “Bielsa quiere mucho a Chile. Gente cercana a él me dice que todos los recuerdos son buenos. Ahora bajó rápido y se metió rápido al hotel. Algunos uruguayos lo pudieron ver, pero desapareció. Él tiene claro que es su profesión, antes fue Chile y hoy es Uruguay”, sentenciaron.

Publicidad