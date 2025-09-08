Los convocados de Uruguay: Marcelo Bielsa sorprende con llamado a jugador de 16 años y de un metro 83

La selección de Uruguay ya está clasificado al próximo Mundial del 2026. El elenco dirigido por Marcelo Bielsa tiene 27 unidades y de ganar este martes, podría quedar como único escolta de Argentina.

Por lo mismo el “Loco” ya tiene a sus 24 convocados para el encuentro en el Estadio Nacional. Fiel a su estilo, no se guarda nada y va por un nuevo triunfo de visitante.

En la lista asoman nombres como Sergio Rochet, Nahitan Nández, Ronald Araujo, Joaquín Piquerez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, y Darwin Núñez. Por lo que serían titulares ante el elenco de Nico Córdova que busca salvar el honor en casa.

La sopresa de Marcelo Bielsa

Lo llamativo en el listado de 24 jugadores es la inclusión de Pablo Alcoba. El jugador milita en el Albion en la segunda división de Uruguay.

Ahora el volante central destaca ya que solo tiene 16 años y ya juega en la Sub 18 de la celeste. Además con su 1,83 centímetros se perfila como el gran proyecto de los charrúas.

“Volante central muy bien dotado técnicamente. Destaca por su gran repertorio de pase y el manejo de perfiles”, indicaron en la cuenta Promesas Celestes, dedicada al scouting.

