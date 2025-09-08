La Selección Chilena que actualmente dirige Nicolás Córdova, cerrará su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 cuando reciban en el Estadio Nacional al Uruguay del ex técnico de nuestro representantivo, Marcelo Bielsa.

Será el regreso oficial del rosarino a nuestro país a 14 años de su último duelo al mando de La Roja, precisamente ante los orientales por 2-0 en el Estadio Monumental, y la emotiva carta en la cual confirmó su partida, tras la llegada de Sergio Jadue a la ANFP.

Por ello, se le consultó a Córdova por cómo iba a vivir este encuentro con Bielsa en el Estadio Nacional, instancia en la que reconoció que en su proceso aplica cosas puntuales del argentino y reveló cuál fue el legado que dejó en nuestro país.

Nico Córdova y la vuelta de Bielsa a Chile

Si bien reconoce que como jugador “no tuve el placer de poder ser seleccionado en su período”, reconoció que “dejó muchas cosas acá y varias cosas que se pueden replicar, por ejemplo los microciclos con jugadores juveniles, hacer selecciones sub 23 para jugar amistosos. Eso está en carpeta para el próximo año, y esperamos contar con la voluntad de los clubes”.

“Lo otro fue el tema de los entrenamientos. Todos hablan que ir a entrenar con él era una exigencia alta. Tratamos de replicar algunas cosas que hizo. Él mostró un camino y está ahí. Todos lo sabemos. Es alguien que aportó mucho al país después de un letargo bastante largo y que nos hizo competir, que es lo que todos buscamos”, agregó Córdova sobre Bielsa.

En esa línea recordó que “él perdió 4-2 con Brasil en clasificatorias, con jugadores de nivel, pero la forma es lo que debemos salir a buscar. Ese es el legado más grande que nos dejó, que donde se iba se competía“.

¿Cuándo se juega este encuentro?

Por la última fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026, Chile recibirá a la Celeste en el Estadio Nacional este martes 9 de septiembre, desde las 20:30 horas.