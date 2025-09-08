La selección chilena se despide de unas amargas Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026. La Roja no tiene ninguna opción de ir la cita planetaria, pero el interino Nicolás Córdova tiene tarea por delante.

Es que tras caer contra Brasil en el Maracaná, Chile se mantiene último en la tabla como colista absoluto, pero hay otra situación que La Roja quiere evitar.

Con apenas 10 puntos en 17 partidos, amén de 2 triunfos, 4 empates y 11 derrotas, si la selección chilena no le gana a Uruguay este martes timbrará la peor campaña de su historia en eliminatorias desde que se implementó el sistema todos contra todos.

Nicolás Córdova y si esta Roja puede ser la peor de todas: “¿De verdad importa?”

Sin embargo, cuando a Nicolás Córdova le consultan en la previa del duelo ante los charrúas sobre estos números, su foco es otro pese a que su deseo es no terminar con la peor campaña.

“Entiendo para donde vas, pero los temas de fondo no los podemos ver en el futuro. Es ahora. Los jugadores hay que formarlos, no podemos decir que esto es para el futuro”, emplazó el DT.

“¿De verdad importa quedar últimos? Si ya no clasificamos al Mundial. Ojalá no pase, pero no es lo relevante. Lo importante es qué vamos a hacer para tener jugadores para clasificar al Mundial”, complementó.

La selección chilena del camino al Mundial 2026 puede quedar en las estadísticas como la peor de la historia. Foto: Photosport.

Luego, agregó que “hoy Argentina y Brasil tienen para hacer cinco, siete selecciones, Colombia tiene jugadores en la Premier, ¿Cuántos jugadores tenemos en las mejores cinco ligas del mundo? ¿Están viendo eso? Eso es lo relevante”.

“Yo puedo hablar de esto porque hace dos años que estoy dentro. Ojalá no terminemos en esa estadística, pero en estos momentos es lo que menos nos importa“, indicó el DT de la selección chilena Sub 20.

“Después, para la discusión, los programas y eso, se sabe como funciona, pero tenemos que estar por sobre esto. Siendo sinceros, debemos acelerar en muchas cosas porque si no nos va a seguir costando“, finalizó Córdova.