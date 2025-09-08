La selección chilena está a casi 24 horas de firmar su sentencia final en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026. Lamentablemente, la cita en Norteamérica se tendrá que ver por TV.

Con Nicolás Córdova a cargo, la Roja recibirá a Uruguay en el Estadio Nacional con la misión de terminar con la frente en alto ante el cuadro de Marcelo Bielsa.

Sin embargo, la tarea la tiene la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile para encontrar un sucesor. Aunque, de cara al próximo ciclo mundialista puede existir un invitado de piedra.

La selección que ya estudia “aprovechar” la altura en las próximas Eliminatorias

Para estas Eliminatorias al Mundial del 2026, la selección de Bolivia usó un recurso a su favor y que lo tiene a las puertas del repechaje: la altura. Para ello fueron locales en El Alto, a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar.

Algo que sintió el cuadro dirigido de Ricardo Gareca en su última visita, y que terminó por lapidar las esperanzas de clasificar, como también otras selecciones sudamericanas.

Aunque no solo serán los bolivianos quienes utilizarán la “ventaja” de la altura, y es que para las próximas Eliminatorias al Mundial del 2030, otra selección quiere hacer exactamente lo mismo.

Se trata de Perú, quien tampoco pudo clasificar a la Copa del Mundo del próximo año, pero ya trabaja pensando en el próximo ciclo y evitar un nuevo fracaso, tal cual lo vive la selección chilena.

Nicolás Córdova está a cargo de la selección chilena mientras prepara el Mundial Sub 20. Foto: Photosport.

El lugar elegido y su altura

De acuerdo a La República, la Federación Peruana de Fútbol ya estudia muy seriamente usar un recinto a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar para sus próximos encuentros.

“Utilizar el modelo que usó Bolivia, de jugar como local en El Alto (4.100 m.s.n.m.), se viene analizando en la interna de la FPF”, dice el medio antes mencionado.

De hecho, destacan que en la federación incaica “estudian la posibilidad de llevar a la selección peruana a jugar de local en el Inca Garcilaso de la Vega del Cusco“, que además tiene una capacidad para 45 mil personas.

Este es el estadio que estudia Perú para recibir, entre otros, a Chile en las próximas Eliminatorias, Foto: IPD Perú.

Incluso, el recinto ya fue usado con anterioridad como lugar de “aclimatación” para jugar con Bolivia en La Paz. Tanto para la era Sergio Markarían como la de Ricardo Gareca con los peruanos.