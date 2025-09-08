Manuel Pellegrini es un director técnico chileno que muchos sueñan con ver en la Roja, que por estos días afina los últimos detalles para cerrar las Eliminatorias 2026 ante Uruguay. En tanto, el Ingeniero aprovecha el receso por la fecha FIFA doble para corregir algunas cuestiones de su equipo.

Todo esto mientras se desató la incógnita en el cuadro verdiblanco, que todavía no ha materializado la renovación de Pellegrini. Aunque en la interna del vestuario bético, todo sigue con mucha normalidad. Así lo refrendó el mediocampista Marc Roca.

Fue en una entrevista con el diario de Sevilla, donde el ex jugador del Bayern Múnich de Alemania y el Leeds United de Inglaterra dio su sentir ante la negociación estancada. “No genera incertidumbre. Al final, tenemos confianza plena en el míster”, expuso Roca.

Manuel Pellegrini tiene estancada su negociación para renovar. (Ed Sykes/Getty Images).

“No sólo nosotros. Todo el beticismo. Sabemos lo que ha dado por el Betis. Seguro que todo llega a buen puerto y puede seguir aquí muchos años más. Él está feliz y nosotros estamos encantados con él”, manifestó el jugador surgido en las inferiores del Espanyol.

Roca añadió que pretende que Pellegrini continúe en el club. “Al final él siempre ha confiado en mí. Siempre que he estado disponible, me ha dado muchos minutos. Estoy feliz de que esté aquí. Él me ha ayudado mucho en este período. Y sí, me gustaría que siguiera”, aseguró.

Publicidad

Publicidad

ver también “La pelea más fuerte de mi vida”: ídolo del Betis reveló duro encontrón con Manuel Pellegrini

Marc Roca piensa que Manuel Pellegrini renovará en el Betis y… ¿le dirá adiós a la Roja?

Al parecer, Manuel Pellegrini le da algo de margen a la Roja para que vaya por él. Pero en el plantel que lidera el experimentado director técnico chileno creen que pondrá su firma para extender el proceso en el Real Betis, donde llegó en agosto de 2020.

Marc Roca piensa que el plantel dio un paso adelante en el nivel. Aunque sólo consiguieron cinco puntos al cabo de las cuatro primeras fechas de La Liga en España. “Lo veo muy bien, positivo. Al final, la competencia tiene que ser sana y buena”, aseguró el volante de 28 años.

Manuel Pellegrini con Nelson Deossa y el también colombiano Cucho Hernández. (Fran Santiago/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

“El míster rota mucho, entonces todos tenemos que estar preparados y a nuestro mejor nivel. Luego, él decidirá. Lo más importante es el respeto entre todos y las ganas de jugar que tenemos de crecer como equipo”, apuntó Roca, quien lleva 56 partidos como bético.

Allí registra seis goles y cinco asistencias. “Es importante encontrar un equilibrio. Por un centro del campo muy rocoso que tengamos, también es importante tener fútbol. En Europa nos tocará campos más complicados en los que se necesitará más físico y en casa a lo mejor tener más el balón”, anticipó Marc Roca.

Marc Roca celebra con Isco un gol del Betis. (Fran Santiago/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

“El míster tiene muchas opciones. Lo importante es que todos estemos bien y que decida luego decida el míster, que el equipo gane, juegue bien y todos disfrutemos”, sentenció Marc Roca, quien superó una complicada lesión y ya está disponible en los verdiblancos.