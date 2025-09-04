Manuel Pellegrini es un entrenador que rara vez pierde la compostura, pero es humano y también se “le suelta la cadena” a veces. Así lo reveló un ídolo de Real Betis.

El ingeniero es sin dudas uno de los entrenadores chilenos más exitosos de la historia. Ha logrado realizar una destacada carrera en el extranjero, principalmente en el fútbol europeo, donde ha lucido el terno de Villarreal, Real Madrid, Málaga, Manchester City, West Ham United y Real Betis.

La pelea de Manuel Pellegrini

Manuel Pellegrini suele mostrarse muy tranquilo y esa serenidad la transmite a sus dirigidos durante el terreno de juego. Rara vez entra en polémicas ni discute demasiado con los árbitros. Claro que el hombre tiene su genio y así lo demostró un ídolo del Real Betis.

Andrés Guardado, quien jugó más de 200 partidos en los Verdiblancos entre 2017 y 2024, fue dirigido por el chileno en el Benito Villamarín. El mexicano que hoy está retirado del fútbol reveló que tuvo un duro encontrón con el ingeniero.

“Fue una pelea fuerte, muy fuerte, la más fuerte que tuve en mi vida. Pero la recuerdo con mucho cariño, porque eso nos acercó mucho, reafirmó nuestra relación. Nos dijimos ciertas verdades que traíamos los dos adentro y, como un matrimonio, nos potenciamos“, indicó Guardado a Marca.

“Al principio, a Pellegrini no le cayó nada bien lo que le dije, pero con el pasar de los días, y tras volvernos a sentar, nos dimos un abrazo y lo solucionamos“, complementó el campeón de Copa del Rey con el Betis.

Andrés Guardado se retiró en 2024 en León de México, tras una exitosa carrera que incluyó pasos por Deportivo La Coruña, Valencia, Bayern Leverkusen, PSV y Betis. Además, disputó cinco Copa del Mundo con su selección. Ahora quiere ser técnico, para lo cual ya tiene la bendición de Pellegrini.

Andrés Guardado fue despedido como héroe del Betis en 2024. Imagen: Getty

“Ya me ha dicho que cuente con él para lo que necesite sobre mi nueva carrerade entrenador. Manuel me enseñó que en el fútbol está todo inventado: sentido común, poner piezas y no inventar nada. Y así lo demostró, con la estabilidad del Betis”, cerró Guardado.

