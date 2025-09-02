Hay un viejo y conocido refrán que señala “guagua que no llora, no mama”. Ésta puede caer de cajón para el técnico Manuel Pellegrini, quien tras el cierre del mercado de fichajes en La Liga, consiguió dos importantes fichajes para el Real Betis.

Y es que los andaluces no sólo hicieron noticia con la vuelta del delantero brasileño Antony, pues también consiguieron los servicios del mediocampista marroquí Sofyan Amrabat, quien llega proveniente del Fenerbahce de Turquía.

Lo que hasta ahora no se sabía es que Pellegrini fue clave para que quien fuera una de las figuras de su selección en el Mundial de Qatar 2022, con una influencia fundamental para su adquisición, al menos así lo reveló el diario español ABC.

La movida de Pellegrini para nuevo refuerzo en Betis

La publicación señala que para el puesto de volante central, la dirigencia del cuadro de Heliópolis tenía dos nombres en carpeta, donde además del marroquí Amrabat aparecía un viejo conocido del club, como el argentino Guido Rodríguez, y que dirigió el chileno además.

“Esta opción era complicada en las condiciones que pretendía el West Ham United, pese a que también el club londinense empezó a aceptar que tendría que abonar una parte de su ficha”, indicó el medio español, quien a continuación explicó cómo Pellegrini influyó en el arribo del africano.

“Su figura fue decisiva. Primero, para que Betis apostase por un pivote y no agotase las vías abiertas para reforzar la delantera. Luego, para realizar una llamada al propio Amrabat, para terminar de convencerlo de que aceptase la propuesta”, añade.

¿Cuándo juega el equipo del “Ingeniero”?

Luego de disputar sus primeros cuatro juegos de la temporada 2025-26 en La Liga, donde logró un triunfo, dos empates y una derrota, el Betis de Pellegrini que se ubica octavo con cinco puntos volverá a jugar este domingo 14 de septiembre, cuando visiten a Levante desde las 11:45 horas (de Chile).

¿Cómo están en la Tabla de Posiciones?

