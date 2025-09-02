Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chilenos por el mundo

En España revelan influencia de Pellegrini en el arribo de último refuerzo en Betis

Tras confirmarse el arribo del marroquí Sofyan Amrabat, se dio a conocer el actuar que mostró el Ingeniero para buscar su fichaje.

Por Alfonso Zúñiga

Manuel Pellegrini fue clave para la llegada de Amrabat al Betis.
© Getty Images/Real BetisManuel Pellegrini fue clave para la llegada de Amrabat al Betis.

Hay un viejo y conocido refrán que señala “guagua que no llora, no mama”. Ésta puede caer de cajón para el técnico Manuel Pellegrini, quien tras el cierre del mercado de fichajes en La Liga, consiguió dos importantes fichajes para el Real Betis.

Y es que los andaluces no sólo hicieron noticia con la vuelta del delantero brasileño Antony, pues también consiguieron los servicios del mediocampista marroquí Sofyan Amrabat, quien llega proveniente del Fenerbahce de Turquía.

Lo que hasta ahora no se sabía es que Pellegrini fue clave para que quien fuera una de las figuras de su selección en el Mundial de Qatar 2022, con una influencia fundamental para su adquisición, al menos así lo reveló el diario español ABC.

Manuel Pellegrini y el Betis celebran un refuerzo que maravilló al mundo en Qatar 2022

ver también

Manuel Pellegrini y el Betis celebran un refuerzo que maravilló al mundo en Qatar 2022

La movida de Pellegrini para nuevo refuerzo en Betis

La publicación señala que para el puesto de volante central, la dirigencia del cuadro de Heliópolis tenía dos nombres en carpeta, donde además del marroquí Amrabat aparecía un viejo conocido del club, como el argentino Guido Rodríguez, y que dirigió el chileno además.

“Esta opción era complicada en las condiciones que pretendía el West Ham United, pese a que también el club londinense empezó a aceptar que tendría que abonar una parte de su ficha”, indicó el medio español, quien a continuación explicó cómo Pellegrini influyó en el arribo del africano.

Su figura fue decisiva. Primero, para que Betis apostase por un pivote y no agotase las vías abiertas para reforzar la delantera. Luego, para realizar una llamada al propio Amrabat, para terminar de convencerlo de que aceptase la propuesta”, añade.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Cuándo juega el equipo del “Ingeniero”?

Luego de disputar sus primeros cuatro juegos de la temporada 2025-26 en La Liga, donde logró un triunfo, dos empates y una derrota, el Betis de Pellegrini que se ubica octavo con cinco puntos volverá a jugar este domingo 14 de septiembre, cuando visiten a Levante desde las 11:45 horas (de Chile).

¿Cómo están en la Tabla de Posiciones?

Publicidad
Lee también
¿A la Roja? Manuel Pellegrini tiene con los nervios de punta a Real Betis
Internacional

¿A la Roja? Manuel Pellegrini tiene con los nervios de punta a Real Betis

DT chileno celebra un refuerzo que maravilló al mundo en Qatar 2022
Internacional

DT chileno celebra un refuerzo que maravilló al mundo en Qatar 2022

La emocionante presentación del refuerzo más deseado del Betis de Pellegrini
Internacional

La emocionante presentación del refuerzo más deseado del Betis de Pellegrini

La millonaria suma de dinero que une a Drake, Sinner y el US Open
Tenis

La millonaria suma de dinero que une a Drake, Sinner y el US Open

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo