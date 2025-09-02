Manuel Pellegrini y el Betis completo todavía celebran haber podido amarrar como refuerzo al brasileño Antony, quien se puso la camiseta verdiblanca a título definitivo. Fue una contratación que le costó 22 millones de euros al cuadro andaluz, que tuvo un arduo cierre en el mercado de fichajes.

De hecho, la llegada del extremo paulista desde el Manchester United no fue el único movimiento que los béticos firmaron sobre la campana. Hubo otro jugador que se sumará a la plantilla del Ingeniero Pellegrini. Un mediocampista que dejó una impresión gratísima en el Mundial de Qatar 2022.

Es más, fue una de las figuras en la Copa del Mundo que ganó la selección de Argentina. Se trata de Sofyan Amrabat, un incansable y todoterreno volante central que fue un bastión de la selección de Marruecos. La escuadra africana perdió en las semifinales ante Francia.

Sofyan Amrabat jugará a las órdenes del chileno Pellegrini. (Alex Pantling/Getty Images).

Y cayó ante Croacia en la definición por el tercer y cuarto lugar. Fue el Fenerbahçe de Turquía, club dueño del pase de Amrabat, el que oficializó su salida rumbo al fútbol español. “El acuerdo por la cesión es hasta el final de la temporada”, manifestó el club, que hace poco destituyó al entrenador portugués José Mourinho.

Publicidad

Publicidad

ver también Antony, el refuerzo más deseado del Betis de Pellegrini: “Mi mujer estaba acá y me dijo ‘no sé si…”

Pellegrini y el Betis fichan a Sofyan Amrabat como otro refuerzo de última hora

Manuel Pellegrini ya había asegurado al colombiano Nelson Deossa, volante colombiano como refuerzo del Betis. Y ahora se frota las manos con otro jugador para tener de alternativa en ese puesto. El marroquí Sofyan Amrabat, quien nació en Países Bajos.

Tweet placeholder

“Ya voy para Sevilla, béticos. ¡Mucho Betis!”, dijo Amrabat en un corto video que fue difundido por las redes sociales del cuadro de Heliópolis. Será la primera vez del jugador africano en España, aunque cuenta con una vastísima trayectoria, que incluye un paso por el Manchester United de Inglaterra.

Publicidad

Publicidad

Sofyan Amrabat marca al noruego Erling Haaland en un derbi de Manchester. (Mike Hewitt/Getty Images).

También jugó en la Fiorentina y el Hellas Verona de Italia. El Club Brujas de Bélgica y el Feyenoord, que pagó cuatro millones de euros al Utrecht en julio de 2017 para quedarse con el mediocentro, quien tiene 29 años y está tasado en 17 millones de la divisa europea, según Transfermarkt. El tiempo dirá cómo termina esta aventura.