Choque de estilos en Paraguay vs Ecuador: los mejores picks en las Eliminatorias Sudamericanas

RedGol te proporciona los mejores pronósticos deportivos para apostar en Paraguay vs Ecuador, fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Paraguay y Ecuador, con dos estilos muy marcados, se enfrentarán este jueves en el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, la penúltima jornada de CONMEBOL para clasificar al Mundial 2026.

La Tri de Sebastián Beccacece está en el segundo lugar con 25 unidades, producto de siete triunfos, siete empates y solo dos derrotas, y tiene la valla menos vencida, con apenas cinco anotaciones en contra. La Albirroja de Gustavo Alfaro tiene la clasificación en las manos y solo necesita un punto para asegurarla. A pesar de su última caída ante Brasil, hilvanó cinco triunfos y cuatro igualdades anteriormente, alcanzando los 24 puntos en total.

En la antesala del choque, nuestro especialista te proporciona tres pronósticos destacados para que tengas en cuenta antes de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Paraguay vs Ecuador

Goles totales: Menos de 1.5 2.47 Resultado del primer tiempo: Empate 1.95 Equipo con más tarjetas: Paraguay 2.57

Paraguay vs Ecuador: estilos diferentes y partido cerrado

En cinco de los ocho partidos de Paraguay como local en las Eliminatorias Sudamericanas, hubo menos de dos goles.

También se registró un solo gol, o ninguno, en siete de los ocho juegos de Ecuador en condición de visitante.

Goles totales: Menos de 1.5 – 2.47 en Betano

Paridad en Asunción

Ambos seleccionados están entre los que más empates registraron en la primera parte en sus partidos de clasificación al Mundial 2026.

El Tri sumó 10 empates en 16 primeras partes, mientras que la Albirroja se fue al descanso igualando en ocho ocasiones.

Resultado del primer tiempo: Empate – 1.95 en Betano

Más tarjetas para Paraguay

Ecuador es el equipo con menos amarillas en las Eliminatorias, con 19. En nueve de sus 16 juegos, recibió menos de dos tarjetas y solo una vez superó la línea de las tres cartulinas.

Por el contrario, Paraguay registró 32 amonestaciones en total y tuvo al menos dos tarjetas en 12 de sus 16 duelos.

Equipo con más tarjetas: Paraguay – 2.57 en Betano

Cuotas en Paraguay vs Ecuador

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Paraguay vs Ecuador: últimos partidos