El Real Betis quiere volver a ser protagonista, por lo cual sabe que Manuel Pellegrini necesita buenos pinceles para pintar una nueva obra de arte. Pues bien, le consiguieron lo que más quería.

Los Verdiblancos vienen de una buena campaña, pero en el fútbol la memoria es corta y basta una mala racha para que caiga todo lo bueno. El ingeniero sabe que debe renovarse en el éxito de forma constante. Un movimiento en el cierre del mercado lo ayudará con este objetivo.

El esperado refuerzo del Betis de Pellegrini

Luego de un muy buen paso a préstamo de Antony por el Real Betis en la segunda parte de la temporada anterior, con 28 partidos, 10 goles y 9 asistencias, comenzó la misión compra. Era muy difícil, ya que Manchester United lo había comprado en alrededor de 100 millones de euros en el 2022 a Ajax.

Durante el mercado se pasó por todos los estados. Por momentos parecía que era imposible que el brasileño regresara, en otros, las partes estaban más cercanas que nunca, pero algo faltaba. Finalmente, a horas de cierre del mercado de pases, los Verdiblancos lo lograron.

Real Betis oficializó la compra de Antony, con lo cual se une al club de forma definitiva hasta el 2030. Los hinchas manifestaron su alegría en las redes sociales de los Verdiblancos, pero sin dudas el más feliz es Manuel Pellegrini, que cuenta con un jugador de primer nivel para su proyecto.

De acuerdo a Marca, Betis logró un acuerdo con Manchester United donde deberán pagarle alrededor de 25 millones de euros a los Diablos Rojos. Son 22 fijos y los otros 3 en variables, los cuales dan la cifra final. Su contrato es por cinco temporadas.

Los Verdiblancos han tenido un irregular inicio de temporada. En cuatro partidos de La Liga suman dos empates, un triunfo y una derrota, totalizando 5 puntos. Manuel Pellegrini y los suyos esperan que la llegada de Antony sea el empujón final que necesitan para hacer una buena campaña, en la cual jugarán la UEFA Europa League.