Manuel Pellegrini se sigue enredando en la liga de España, aún cuando en la fecha pasada rescató una victoria, otra vez dejó escapar el resultado y termina cediendo unidades en el inicio de la temporada.

El Real Betisvisitaba a Celta de Vigo en el partido que se adelantó de la sexta fecha, por su participación en la Europa League. Y que había comenzado de buena manera para el Ingeniero.

Manuel Pellegrini se vuelve a enredar con el Betis

Cuando el primer tiempo se acaba, el buen cabezazo de Marc Bartra aprovechando los espacios en el área del Celta decretaron la apertura de la cuenta y la felicidad para el Ingeniero.

Sin embargo, todo se iba a enredar apenas comenzaba el complemento. Depsúés de un tiro de esquina, el meta del Betis logra despejar el balón, pero le quedó en buena posición a Hugo Álvarez quien con pierna izquierda decretó el empate.

Aunque, el trámite del partido también fue marcado por la polémica. A la media hora de partido, un pisotón de un jugador de Celta que termina derribando a Rodrigo Riquelme, por un penal que no fue considerado ni por el juez del partido ni el VAR.

Con el paso de los minutos, y con el empate consumado, el cuadro de Manuel Pellegrini otra vez fue presa de los enredos, dejando crecer al Celta que buscaba la remontada.

Tras el pitazo final del árbitro, el Betis otra vez deja escapar la victoria y suma un empate que, si bien lo deja en posiciones de avanzada en la tabla, será objeto de debate en Andalucía.

Tabla de posiciones Liga de España tras Celta 1-1 Real Betis

Con este resultado, Betis queda en la sexta ubicación de la tabla de posiciones de la Liga de España con cinco unidades, resultado de una victoria y dos empates. En tanto, Celta queda en el puesto 13 con dos puntos.

Betis de Manuel Pellegrini jugará con Athletic de Bilbao, el domingo 31 de agosto a las 13:00 hrs en el estadio Olimpico de La Cartuja, donde esperan volver a los tres puntos.