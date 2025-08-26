Manuel Pellegrini se ha convertido, sin querer queriendo, en uno de los protagonistas del mercado de fichajes de verano en Europa. Y todo en torno a uno de sus mayores regalones en el Real Betis.
Si bien el Ingeniero ha sumado varios nombres de peso, como también otros para intentar satisfacerlo, lo cierto es que hay un jugador que, hasta la fecha, sigue siendo su prioridad: Antony.
El seleccionado brasileño tuvo que volver, tras el subcampeonato de la Conference League, al Manchester United, actual dueño de su carta, y de ahí iniciar una negociación que suma varios capítulos.
Mientras a Manuel Pellegrini toca su puerta la Premier League, esto hace Betis por su regalón
A esto se suma otro importante antecedente. La Tercera reveló en las últimas horas que Manuel Pellegrini es tentado desde la Premier League para que tenga un tercer ciclo ahí.
¿Desde dónde? Nottingham Forest, de acuerdo al citado medio, dada la conflictiva relación que existe entre la dirigencia del club inglés y el actual técnico, el portugués Nuno Espírito Santo, antes del cierre del mercado de fichajes el 1 de septiembre.
Sin embargo, y mientras esto ocurre, filtran el último movimiento que hace el Betis para dejar contento al Ingeniero en torno a Antony, el que puede tener resolución en las próximas horas.
Según El Desmarque, la directiva bética hizo el último esfuerzo por el regalón del chileno con una particular estrategia. Solo ofrecerá una cesión y volver a negociar en 2026 apelando al deseo del brasileño de continuar en España.
La última carta que juega el Betis para dejar feliz al Ingeniero
De hecho, el citado portal agrega que Betis ha “redoblado sus esfuerzos dentro de un sosiego económico y afrontaría el salario del jugador”, dejando para el próximo año una nueva negociación.
Además, detallan que el club tiene reservado el cupo y la dorsal para que la pueda usar en esta temporada, pese a lo complicado de conversar con el Manchester United y con el 1 de septiembre respirando en la nuca.
Finalmente, El Desmarque puntualiza que bajo cualquier circunstancia, Antony deberá bajarse el sueldo apelando a la felicidad y comodidad que significó su primer paso por Andalucía, siendo las próximas horas las vitales para saber si la respuesta es positiva o negativa.