Si hay un jugador que es, sin dudas, uno de los regalones de Manuel Pellegrini durante su paso por el Real Betis ese es Antony. El brasileño recuperó el fútbol y volvió a brillar de la mano del Ingeniero.

Tras la derrota en la final de la UEFA Conference League que el club bético comenzó a trabajar en la renovación del seleccionado, que fue fundamental en la última temporada.

A préstamo desde Manchester United, recuperó las ganas de jugar de la mano del chileno. Sin embargo, debió regresar a su club donde no es considerado, e incluso revelaron su gesto para seguir sí o sí en Andalucía.

ver también Manuel Pellegrini no olvida a su primer amor: El cariño de quienes lo hicieron una leyenda en Europa

Betis manda un recado a Manuel Pellegrini y el United por Antony

Pero la teleserie en torno al jugador está siendo tan larga como Verdades Ocultas, y Manuel Pellegrini debe estar preocupado por la situación que encabeza la directiva del Betis.

Fue este lunes, en el contexto de la presentación de su último fichaje desde el Mundial de Clubes, Nelson Deossa, que el club se volvió a pronunciar por el brasileño.

ver también ¿Al Mundial gracias a Manuel Pellegrini? Antony esperará hasta última hora seguir en el Betis

Ángel Haro, presidente de los béticos, respondió a la inquietud, entregando un recado tanto al Ingeniero como al Manchester United, dueños de la carta del jugador en este momento.

Publicidad

Publicidad

“Ya dije que era muy complicado”, dijo en primera instancia ante los medios. Luego, le pasó la pelota al exclub de Alexis Sánchez. “Tiene que entrar en nuestros límites, si entra se hará. Hay un tercero que es el Manchester United que tiene mucho que decir”, agregó.

Manuel Pellegrini le devolvió el fútbol a Antony. Foto: Getty Images.

“Es una operación complicada porque costó 95 millones de euros en su día y no es nada fácil. Soy igual de optimista y pesimista. Soy optimista por la predisposición del Betis y del jugador pero con el Manchester no lo sé. Es lógico que quieran analizar todas las opciones del mercado”, cerró el directivo del Betis.

Publicidad

Publicidad

Así, la teleserie en la que se ha transformado retener a uno de los regalones del Ingeniero para la nueva temporada suma un nuevo capítulo, donde el balón lo tiene el Manchester United.