Manuel Pellegrini sigue preparando lo que será una nueva temporada en el Real Betis. Mientras los movimientos del mercado de fichajes continúan para iniciar el ciclo 2025/26.

Clasificado directo a la Europa League y luego de alcanzar la histórica final de la Conference League, el plan del Ingeniero sigue intacto por lo que ahora es momento de terminar la pretemporada.

Luego de un accidentado encuentro ante Como 1907 de Cesc Fàbregas, con combos y ley del ex, hay viejos amores que no se olvidan para el técnico nacional en su partido.

ver también Fue figura en Uruguay, llegó al Betis y ahora el equipo de Pellegrini anuncia firme decisión

El partido más especial para Manuel Pellegrini

Más allá de que Real Betis debutará ante Elche por el inicio de la Liga de España, este fin de semana vive un partido más que especial porque los primeros amores son parte de la vida.

Manuel Pellegrini enfrenta a Málaga por el Torneo Costa del Sol, en un cruce especial porque enfrenta a un viejo amor en Europa y del cual sus hinchas no olvidan su paso.

ver también Jugó ante Colo Colo como una de las estrellas del Betis y ahora dice adiós a Manuel Pellegrini

Llegó en un momento complicado, con el equipo peleando por no descender, y lo transformó en una máquina competitiva: Lo salvó, lo metió en puestos de Champions League y llegaron a los cuartos de final del 2012-13, donde cayeron con polémica ante Borussia Dortmund.

Publicidad

Publicidad

Una huella que es recordada y que dejó lindas imágenes en la previa del encuentro. La cadena 101TV de Málaga captó como el Ingeniero firmó una gran cantidad de camisetas y se sacó muchas fotos con los hinchas.

Manuel Pellegrini junto al Málaga en una histórica campaña. Foto: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images.

“El ahora entrenador del Betis vuelve doce años después a La Rosaleda, la que fue y será siempre su casa“, fue la descripción del canal al compartir las imágenes.

Publicidad

Publicidad

No es el único que revive viejos amores en Málaga

El reencuentro de Manuel Pellegrini con el Málaga no será lo único. Isco, una de las figuras del Betis, también volverá de la mano del Ingeniero al partido amistoso.

El jugador es nacido en Málaga, defendió los colores del club entre 2011 y 2013, y forma parte también de ese histórico equipo que dejó una huella en Europa y en España en aquella campaña que lo han llamado la “Eurocampaña”.

Publicidad