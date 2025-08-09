Hace algunas semanas, el Real Betis anunció la incorporación del joven jugador Gonzalo Petit, proveniente de Nacional de Uruguay en donde compartió cancha con el seleccionado chileno Eduardo Vargas.

A pesar de las altas expectativas, y de que fue parte del amistoso del Betis vs. el Sunderland, el equipo español no contará con el joven delantero de 18 años para esta temporada y fue cedido a histórico equipo español que milita en la segunda división.

El nuevo equipo de Gonzalo Petit

El jugador fue anunciado en julio de este año como el gran refuerzo del equipo español, sin embargo, su debut en la liga española lo hará con el Mirandés de la Segunda División, equipo al que fue cedido por un año.

Esta decisión fue revelada por el equipo que dirige Manuel Pellegrini el pasado viernes. “El Real Betis y el Club Deportivo Mirandés han acordado la cesión de Gonzalo Petit para la próxima temporada 2025/2026. El Club le desea la mayor de las suertes en este nuevo reto profesional”.

Por su parte, el Club Deportivo Mirandés compartió un comunicado señalando que se encuentran muy contentos con la llegada de la joven promesa uruguaya. “Puede jugar en posiciones de punta o de segundo delantero, siendo capaz tanto de venir a recibir balón alejado de área como de ser letal como nueve puro”.

“Ágil y con buen pie, sacrificado en la presión y con una gran interpretación del juego colectivo para su equipo, Petit tiene, como buen delantero, una íntima relación con el gol”.

El jugador que mide 1,91 cm nació en Uruguay y debutó en el profesionalismo de la mano de Nacional de la liga charrúa en 2024 cuando solo tenía 17 años, allí jugó 34 partidos y marcando 13 goles, convirtiéndose en una de las joyas del fútbol uruguayo y lo que llamó inmediatamente la atención del equipo dirigido por Manuel Pellegrini.

