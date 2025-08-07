Manuel Pellegrini se prepara para enfrentar una nueva temporada en el fútbol español de la mano del Real Betis. Este fin de semana tendrá su último amistoso con un viejo amor en Europa.

Pero la cuenta atrás para comenzar la Liga de España está a la mano: el lunes 18 de agosto tiene que visitar al Elche, aunque lo puede hacer sin un nombre que en las últimas semanas ha sido centro de la polémica.

Y tiene que ver con una de las figuras del equipo, que incluso vino a nuestro país para formar parte de los amistosos que disputó el Betis ante Colo Colo a fines de 2022, con victoria de los albos.

ver también Manuel Pellegrini se reencuentra con un viejo amor y que lo hizo una leyenda en Europa

Jugó ante Colo Colo como figura del Betis y le dice adiós a Manuel Pellegrini

Se trata de Borja Iglesias, quien enfrentó al Cacique como una de las máximas figuras del Betis, en los amistosos que terminaron con derrotas béticas de 5-0 en Concepción y de 1-0 en Viña del Mar.

Según da cuenta El Desmarque, en las últimas horas se aceleraron las tratativas para que uno de los últimos dolores de cabeza de Manuel Pellegrini pudiera sellar su salida.

ver también Fue goleador, le faltó el respeto a Manuel Pellegrini y ahora desata conflicto en el Real Betis

¿El destino? El Celta de Vigo. “El único deseo del atacante era volver al Celta“, detalla el citado medio, y es que no ha sido una empresa sencilla para concretar la operación.

Publicidad

Publicidad

El Celta quería un traspaso a costo cero, pero el Betis cerca de cinco millones de euros, con Iglesias al medio en una estrategia de desgaste que se podría cerrar finalmente en las próximas horas.

Borja Iglesias fue parte de los amistosos de Betis ante Colo Colo y llegó como máxima figura del club. Foto: Eduardo Fortes/PHOTOSPORT

“La operación, omitiendo algunos pluses por rendimiento, podría cerrarse en una cantidad inferior a los dos millones de euros“, detalla El Desmarque. “El jugador ha tenido paciencia, ha sabido esperar y los clubes, que han jugado sus cartas condenados a entenderse”, cierran.

Publicidad

Publicidad

ver también No se vio en TV: El tenso cara a cara de Manuel Pellegrini con Cesc Fàbregas en amistoso del Betis

Por si fuera poco, Diario de Vigo, citando a EFE, entrega un nuevo antecedente. El nuevo vínculo de Iglesias con el Celta será hasta 2027 con la opción de ampliar el contrato por una temporada más.

Así las cosas, todo indica que una de las teleseries y dolores de cabeza para el Ingeniero se comienza a terminar, con el Panda regresando a uno de sus lugares en el mundo: el Celta.

Publicidad