Colo Colo empieza a despedir el 2022 y este sábado se jugará el último partido de la temporada. Será un amistoso y nuevamente ante Real Betis, rival al que venció por un increíble 5-0 en Concepción en el primer partido entre ellos.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Real Betis por el amistoso internacional?

Colo Colo enfrenta al Real Betis de Manuel Pellegrini en el Sausalito de Viña del mar el sábado 19 de noviembre desde las 16:30 horas de Chile.

¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming a Colo Colo contra el Betis de Manuel Pellegrini?

El partido será transmitido en Chile y Latinoamérica vía streaming por la señal de ESPN a través de STAR+.

¿El último partido de varios?

Ante Real Betis será el último encuentro que juegue Colo Colo antes de sus vacaciones, volviendo a las prácticas para la pretemporada 2023 a finales de diciembre.

Por lo mismo podría ser el partido de despedida para varios jugadores que no tienen asegurado su futuro en el Cacique, incluido el propio Gustavo Quinteros que aún no se confirma si se queda y tendrá o no una oferta de algún club del extranjero.

Quienes terminan contrato y aún no renuevan son Gabriel Costa, Gabriel Suazo, Óscar Opazo, César Fuentes, además de otros ya que se confirmó su partida como Carlo Villanueva y Luciano Arriagada.

Si bien el capitán está con la selección, los otros futbolistas todavía deben confirmar si será su último encuentro o no. Al menos la dirigencia ya aseguró que Opazo y Fuentes se quedarán otro año.

Con respecto a Costa, el peruano-uruguayo está en los planes de Quinteros, pero también tiene ofrecimientos desde Perú. Además de quienes terminan contrato, hay jugadores que no tienen su futuro asegurado como Agustín Bouzat, que podría dejar el equipo; o también Omar Carabalí que se le buscará un préstamo.