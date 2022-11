Colo Colo anima ante el Real Betis su último partido del año. El Cacique recibe nuevamente al cuadro de Manuel Pellegrini, esta vez en el Sausalito de Viña del Mar, para ir en búsqueda de un nuevo triunfo que le permita cerrar de la mejor manera el año en que alcanzaron la esperada 33.

Y los albos saltaron a la cancha viñamarina con un gran ausente: Matías Zaldivia. El defensor, quien finalizó su vínculo con Colo Colo, se despidió este viernes de sus compañeros en el Estadio Monumental y no formó parte de los citados para este último cotejo, poniendo fin a siete años en que vistió la camiseta alba.

"No me duele no renovar, están en todo su derecho. Lo que me duele es la forma de la no comunicación. Hay que darse cuenta cómo se fueron los últimos muchachos y no me sorprende mucho. Siempre los traté con respeto a todos, así que la verdad merecía por lo menos decirme que no", comentó Zaldivia en su adiós.

Pero aunque no tuvo una despedida formal, desde el Cacique mostraron un gesto de que no será olvidado. Este llegó de parte del plantel: antes del inicio de partido, cuando se tomaron la foto oficial con todo el equipo, Leonardo Gil y Juan Martín Lucero sostuvieron camisetas del '4' que no los acompañará por otro año.

Para este partido, el técnico Gustavo Quinteros paró una defensa con Bruno Gutiérrez en la banda derecha, Pedro Navarro por la izquierda, y Daniel Gutiérrez en reemplazo de Zaldivia para acompañar a Maximiliano Falcón. El defensa nacionalizado chileno así disputó su último partido durante este miércoles, en el triunfo por 5-0 ante Betis.