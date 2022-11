Una jornada de despedidas se vivió en el estadio Monumental luego de que el defensor Matías Zaldivia se despidió de sus compañeros de Colo Colo, al no ser renovado por la dirigencia de Blanco y Negro.

Por lo mismo, aprovechó el último entrenamiento, donde no estará para el amistoso contra Betis en Viña del Mar, para agradecer a la gente que lo acompañó por años en Macul.

"Fue muy emotivo, muy fuerte. Son siete años que conozco a esta gente, que entro por el mismo lugar. Dejo lindos recuerdos y me llevo el cariño de la gente y de los trabajadores del día a día que la verdad que me los llevo en el corazón", comentó el defensor argentino.

En ese sentido, asegura que su molestia es con los dirigentes de Colo Colo, porque nunca le dijeron en persona que no querían contar con él.

"No me duele no renovar, están en todo su derecho. Lo que me duele es la forma de la no comunicación. Hay que darse cuenta cómo se fueron los últimos muchachos y no me sorprende mucho", destaca Zaldivia.

Por lo mismo, cree que no fue bueno el cierre de temporada, donde tras ocho títulos con la camiseta de Colo Colo, se merecía, al menos una despedida formal.

"No, ni para renovar, ni para nada. Mi desilusión con ellos, porque son siete años que yo siempre los traté con respeto a todos, así que la verdad merecía por lo menos decirme que no", precisa.

Dentro de las despedidas hubo momentos para agradecer también, porque asegura que Gustavo Quinteros queda al margen de su crítica, porque siempre fue de frente.

"Con Gustavo estoy muy agradecido, él siempre fue muy claro conmigo que quería que continúe, se enteró hoy de la decisión, pero, como dije antes, lo corro a un costado porque todo su cuerpo técnico siempre se portaron excelentes", finaliza.