Matías Zaldivia se lo echó al bolsillo y ahora Manuel Pellegrini lo cortó del Real Betis

Fue seleccionado español y figura en los Verdiblancos, pero el ingeniero le bajó el pulgar para la próxima temporada.

Por César Vásquez

Real Betis despide a un querido jugador.
© PhotosportReal Betis despide a un querido jugador.

Real Betis sigue armando su plantel de cara al inicio de la nueva temporada, donde Manuel Pellegrini decidió cortar a un futbolista que supo ser una de las figuras del club.

Los Verdiblancos tendrán grandes desafíos en la próxima campaña, en la cual disputarán la UEFA Europa League y por esta razón, el entrenador chileno sabe con qué jugadores quiere contar y con cuáles no. Uno de los que no sería considerado terminó partiendo del club.

Supo ser figura pero Pellegrini lo echó

En los amistosos de Real Betis, Manuel Pellegrini no se esforzó en ocultar que Borja Iglesias no sería considerado. El Panda supo ser importante para el equipo hace algunas temporadas, pero problemas entre el chileno y el delantero sepultaron sus opciones en el Benito Villamarín.

Así como mucho se ha hablado de las llegadas, el tema Iglesias estaba en el aire en los Verdiblancos. La dirigencia del Betis buscaba encontrarle un equipo que quisiera contar con sus servicios de manera definitiva y finalmente apareció un pretendiente.

Betis le manda un recado a Manuel Pellegrini y Manchester United por Antony: “Si entra…”

ver también

Betis le manda un recado a Manuel Pellegrini y Manchester United por Antony: “Si entra…”

Real Betis y Celta de Vigo oficializaron el traspaso de Borja Iglesias, por lo que dejó de pertenecer a los Verdiblancos. El delantero había estado a préstamo en los Celestes en la última temporada anotando 11 goles, por lo cual decidieron quedarse con sus servicios ahora de forma permanente.

Iglesias estuvo entre 2019 y 2024 en Betis, periodo en el cual disputó 181 partidos, anotó 52 goles y entregó 12 asistencias. Incluso, estuvo en Chile en el 2022 donde jugó dos amistosos ante Colo Colo, los cuales ganaron los Albos por 5-0 y 1-0. Matías Zaldivia fue una de las figuras en el equipo que dirigía Gustavo Quinteros.

De esta manera, Pellegrini se deshace de un jugador que no tendría considerado para su plantel. Real Betis debutará en La Liga el lunes 18 de agosto enfrentando como visitante a Elche.

