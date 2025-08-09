Manuel Pellegrini sufrió en su último partido amistoso con el Real Betis de cara a una nueva temporada frente a Málaga, uno de los viejos amores del Ingeniero en Europa.

Si bien todo comenzó con el cariño de los hinchas por el chileno, dentro de la cancha se vivieron mil emociones. Incluso, el partido se tuvo que extender más de lo previsto por un problema en las tribunas.

Y para colmo de males, uno de los jugadores clave del esquema del técnico enciende las alarmas por una posible lesión de cara al inicio de la Liga.

Manuel Pellegrini y una noche para el olvido ante un viejo amor

El partido entre Betis de Manuel Pellegrini ante Málaga arrancaba de la peor forma, porque un hincha tuvo problemas de salud que fueron atendidos por los médicos y que se extendió por 20 minutos.

Tras esto, el fútbol se pudo disputar. A los 24′, los locales aprovecharon los errores en el fondo de la zaga bética para marcar la apertura de la cuenta, con Larrubia extraordinario.

De ahí en más se fueron adueñando del encuentro ante un Betis muy incómodo. Pero que recibiría una mala noticia antes de terminar el primer tiempo: Larrubia entró muy duro a Isco Alarcón a tal punto que salió cojeando, temiendo una lesión que lo margine del debut de la Liga.

Ya en el complemento vendría la sentencia del partido. Larrubia repite a los 2′ del complemento con un gol maradoniano, y luego a los 4′ llega Chupete para dejar las cosas 3-0 a favor del Málaga.

De ahí en más, el Betis acumulaba acciones de peligro pero no podía concretar, hasta el 35′, cuando Cucho Hernández pudo rematar en el segundo palo para adornar el marcador y dejar todo 3-1.

Así se cierra el último amistoso del Betis con un especial reencuentro para Manuel Pellegrini que terminó con una derrota dolorosa. Ahora, el Ingeniero debe pensar en el debut en la Liga de España.

¿Cuándo debuta el Betis en la Liga de España 2025-26?

Betis debuta como visita el próximo lunes 18 de agosto por la Liga de España. A las 15:00 hrs, el cuadro del chileno visita al Elche por la primera fecha de la nueva temporada.

