Mientras Matías Zaldivia gana 30 millones en la U, esto cobra Felipe Loyola en Independiente

Esta semana Universidad de Chile retoma la acción para seguir avanzando en Copa Sudamericana y se deberá enfrentar con Independiente, en el partido de ida por los octavos de final en la competencia internacional.

Equipo argentino que justamente tiene entre sus filas al chileno Felipe Loyola, actual volante de Los Diablos Rojos, que se verá las caras con los Azules, que contemplaría a la oncena titular a Matías Zaldivia, considerada una de las grandes figuras de los Universitarios.

Bajo este contexto, en Redgol te contamos cuánto es lo que recibe en la actualidad el volante de El Rojo, en comparación al defensa del equipo dirigido por Gustavo Álvarez.

Zaldivia gana 30 millones en la U y esto cobra Loyola en Independiente

Matías Zaldivia, actual jugador de Universidad de Chile, se sumó al plantel de los azules en 2022 y desde entonces, ha marcado 11 goles en 87 partidos jugados, recibiendo un sueldo actual de 30 millones, según información del sitio Top Mercato.

Cifra que refleja que es uno de los jugadores mejores pagados del plantel azul, además de liderar la defensa azul, transformándose en un jugador que destaca en los duelos que enfrenta Universidad de Chile.

ver también Zaldivia ganaba 18 millones en Colo Colo, esto cobra en la U

Mientras que Felipe Loyola, actual volante de Independiente de Avellaneda, que hasta el momento tiene un rendimiento de 8 goles en 51 partidos, gana cerca de 380 mil euros al año, lo que equivale a unos 384 millones de pesos chilenos. Cifra que lo convierte en el sexto jugador mejor pagado del equipo, con un sueldo mensual de aproximadamente 32 millones de pesos.

Publicidad