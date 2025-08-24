Colo Colo tuvo libre durante este fin de semana tras el pobre empate ante Palestino por la Liga de Primera. Sin embargo, los resultados apremian al Estadio Monumental tras la última fecha que se disputó.

Tanto Huachipato como Ñublense presionaron al cuadro de Hugo González y Luis Pérez en la tabla de posiciones, de cara a la clasificación a copas internacionales para el 2026.

En el horizonte aparece un partido clave ante Universidad de Chile, que viene de un fin de semana sin disputar su encuentro ante Everton tras la barbarie que vivieron en Avellaneda por la Copa Sudamericana.

El jugador de Colo Colo que da malas noticias para el Superclásico

Por eso, en Colo Colo ya comienzan a hacer los balances de cara al Superclásico pactado para este domingo 31 de agosto en el Estadio Monumental, por la Liga de Primera.

Las bajas de Alexander Oroz y Alan Saldivia se suman a la de Emiliano Amor, quien fue suspendido por llegar a las cinco amarillas. Sin embargo, no sería el único.

El microciclo de la selección chilena Sub 20 que se desarrollará entre el 25 y 31 de agosto en Juan Pinto Durán, de cara al Mundial de la categoría, hará que Colo Colo tenga una nueva baja para el duelo ante la U.

Se trata de Francisco Marchant, quien forma parte de los nominados por Nicolás Córdova para buscar su lugar en el listado final para la cita que se desarrollará desde septiembre próximo.

Por un lado puede ser una mala noticia, pero la dirigencia de Blanco y Negro puede negociar con el cuerpo técnico para negociar una liberación anticipada, tal como ocurrió con el partido ante Universidad Católica, de ser necesario.

Francisco Marchant celebra junto a Javier Correa en el partido de Colo Colo ante Audax Italiano. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport.

Eso si: Hay una buena noticia para el Cacique de cara al Superclásico

Sin embargo, dentro de este panorama hay una buena noticia para el cuerpo técnico interino de Colo Colo que encabeza la dupla de Luis Pérez con Hugo González.

Y es que el último llamado de parte de Nicolás Córdova contempló jugadores del Cacique, lo que supone un alivio automático para los minutos Sub 21 agregando 63 minutos gratuitamente.

A Francisco Marchant se suma la nominación de Gabriel Maureira, Nicolás Suárez, Bruno Torres y Benjamín Pérez a la Roja que sueña con el Mundial Sub 20.

