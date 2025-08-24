Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Increíble: revelan que Colo Colo “salvó” de la quiebra a popular equipo chileno

Una compra del cuadro albo fue clave para que un querido cuadro nacional no se fuera al piso financieramente.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo "ayudó" a club con importante compra.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTColo Colo "ayudó" a club con importante compra.

Uno de los fichajes que marcó el fútbol chileno en las últimas temporadas fue el de Lucas Cepeda, quien pasó desde la Primera B Santiago Wanderers a Colo Colo.

El zurdo arribó como opción de mercado al cuadro albo y se terminó transformando en figura, por lo que Blanco y Negro decidió comprar la totalidad de su carta.

La concesionaria que administra al cuadro albo apostó por Cepeda y compró su pase en 2 millones de dólares, situación que salvó de la quiebra a Wanderers.

La decisión fundamental de Aníbal Mosa que aclara el panorama con el nuevo DT de Colo Colo

ver también

La decisión fundamental de Aníbal Mosa que aclara el panorama con el nuevo DT de Colo Colo

Compra de Lucas Cepeda salva de la quiebra a Wanderers

El controlador de Santiago Wanderers, Reinaldo Sánchez, conversó con Primera B Chile y reveló que el traspaso de Cepeda a Colo Colo salvó al equipo de Valparaíso de la quiebra.

“Tenemos hartos problemas, muchos problemas, Wanderers pierde en cada partido más de diez millones de pesos y las autoridades insensibles, lo único que hacen es castigar, unos delegados presidenciales pero horribles de maldadosos”, explicó en primera instancia el ex presidente de la ANFP.

“Nos cobraron 25 millones por jugar con Arica el año pasado (fue el 2023), siendo que la ANFP nos obligaba a jugar, ellos están pensando o creen que a nosotros nos sobra la plata, al club le cuesta mucho financiarse”, agregó.

Publicidad
Santiago Wanderers lucha en la Primera B. Foto: Jonnathan Oyarun/Photosport

Santiago Wanderers lucha en la Primera B. Foto: Jonnathan Oyarun/Photosport

Luego, sin darse más vueltas, Sánchez dijo que la venta de Cepeda a Colo Colo permite que Wanderers siga funcionando.

“Yo creo que el día de mañana, si yo no estuviera, ojalá que llegue alguien con el ánimo, las ganas y lo principal, con el dinero, porque si no llegan con el dinero, estamos fritos, esa es la verdad. Wanderers pierde todos los meses más de 70 millones de pesos, multiplíquelo por 12… Si no hubiéramos vendido a Cepeda estaríamos quebrados hace rato“, cerró.

Publicidad
Dirigió en Europa, fue campeón en un coloso como DT y ahora es el gran tapado de Colo Colo

ver también

Dirigió en Europa, fue campeón en un coloso como DT y ahora es el gran tapado de Colo Colo

Lee también
Pintaba para crack en la U y anota su primer gol tras volver de exótico club
U de Chile

Pintaba para crack en la U y anota su primer gol tras volver de exótico club

Tabla de Primera B: Wanderers no puede ganar, Antofagasta se mete
Chile

Tabla de Primera B: Wanderers no puede ganar, Antofagasta se mete

Equipo de la Primera B solidariza con la U
U de Chile

Equipo de la Primera B solidariza con la U

Tabilo vs. Zverev en el US Open: Hora y dónde ver en vivo
Tenis

Tabilo vs. Zverev en el US Open: Hora y dónde ver en vivo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo