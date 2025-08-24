Increíble: revelan que Colo Colo “salvó” de la quiebra a popular equipo chileno

Uno de los fichajes que marcó el fútbol chileno en las últimas temporadas fue el de Lucas Cepeda, quien pasó desde la Primera B Santiago Wanderers a Colo Colo.

El zurdo arribó como opción de mercado al cuadro albo y se terminó transformando en figura, por lo que Blanco y Negro decidió comprar la totalidad de su carta.

La concesionaria que administra al cuadro albo apostó por Cepeda y compró su pase en 2 millones de dólares, situación que salvó de la quiebra a Wanderers.

Compra de Lucas Cepeda salva de la quiebra a Wanderers

El controlador de Santiago Wanderers, Reinaldo Sánchez, conversó con Primera B Chile y reveló que el traspaso de Cepeda a Colo Colo salvó al equipo de Valparaíso de la quiebra.

“Tenemos hartos problemas, muchos problemas, Wanderers pierde en cada partido más de diez millones de pesos y las autoridades insensibles, lo único que hacen es castigar, unos delegados presidenciales pero horribles de maldadosos”, explicó en primera instancia el ex presidente de la ANFP.

“Nos cobraron 25 millones por jugar con Arica el año pasado (fue el 2023), siendo que la ANFP nos obligaba a jugar, ellos están pensando o creen que a nosotros nos sobra la plata, al club le cuesta mucho financiarse”, agregó.

Luego, sin darse más vueltas, Sánchez dijo que la venta de Cepeda a Colo Colo permite que Wanderers siga funcionando.

“Yo creo que el día de mañana, si yo no estuviera, ojalá que llegue alguien con el ánimo, las ganas y lo principal, con el dinero, porque si no llegan con el dinero, estamos fritos, esa es la verdad. Wanderers pierde todos los meses más de 70 millones de pesos, multiplíquelo por 12… Si no hubiéramos vendido a Cepeda estaríamos quebrados hace rato“, cerró.

