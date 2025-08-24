La decisión fundamental de Aníbal Mosa que aclara el panorama con el nuevo DT de Colo Colo

Una situación apremiante vive Colo Colo en la Liga de Primera, porque suma cinco partidos seguidos sin ganar y se está quedando afuera de la Copa Sudamericana 2026.

Blanco y Negro tomó la decisión de despedir a Jorge Almirón como entrenador, por lo que asumieron Hugo González y Luis Pérez, quienes dirigieron al campeón chileno en el empate 0-0 ante Palestino.

La idea de la concesionaria es encontrar pronto a un cuerpo técnico titular, es por ello que el presidente de ByN, Aníbal Mosa, empieza a tomar decisiones importantes.

Aníbal Mosa le baja el pulgar a Pablo Guede en Colo Colo

El gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, tiene que acercarle al directorio los nombres de los candidatos para llegar al estadio Monumental, donde solamente hay técnicos extranjeros.

Uno de los estrategas que suena fuerte es el argentino Pablo Guede, quien ya dirigió a Colo Colo entre 2016 y 2028, con el propio Mosa como presidente. El autodenominado Puto Amo ganó cuatro títulos en el conjunto albo.

El argentino está libre tras su reciente despido de Puebla, por lo que puede negociar muy fácil, sin embargo, a RedGol le informaron que Aníbal Mosa desaprueba el regreso del ex delantero de Málaga.

El empresario sirio no quiere el regreso de Guede, pero sí está de acuerdo con la vuelta de Gustavo Quinteros, quien también está sin dirigir y es uno de los fuertes candidatos.

Guede y Quinteros no son los únicos entrenadores que suenan en Colo Colo, porque a la lista se suman Gerardo Martino, Martín Demichelis, Pablo Sánchez y Pablo Repetto.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.