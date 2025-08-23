En Colo Colo siguen buscando técnico tras la salida de Jorge Almirón y la lista de técnicos se sigue ampliando, en las últimas horas se habló del ‘Tata’ Martino y ahora es el turno de un ex DT de importantes clubes latinoamericanos, como LDU de Quito, Santos Laguna de México y Nacional de Uruguay, entre otros.

Se trata de Pablo Repetto, ex técnico uruguayo cuyo último paso se dio la temporada 2024 en Atlético Nacional de Colombia y que tiene una vasta experiencia internacional con títulos locales en Uruguay y Ecuador.

A pesar de sus grandes números, el charrúa increíblemente percibía un sueldo modesto en tierras cafetaleras si lo comparamos con los 2 millones de dólares que recibía anualmente Almirónen los albos.

El sueldo “accesible” de Pablo Repetto en Atlético Nacional

De acuerdo a información publicada por el medio Infobae en febrero del 2024, Pablo Repetto en su paso por Atlético Nacional de Colombia era el DT mejor pagado de la liga cafetalera, percibiendo, sin embargo, un monto cercano a los 80 mil dólares mensuales , algo así como 76 millones de pesos chilenos cada 30 días.

Este monto equivale a que anualmente Pablo Repetto percibía cerca de 960 mil dólares al año , un poco menos de un millón de dólares y según el mencionado sitio, “era para todo el cuerpo técnico”.

Es decir, en caso de que Repetto llegue a Colo Colo por una cifra similar a la que percibía en Atlético nacional, podría cobrar la mitad de lo que Jorge Almirón ganaba en el elenco “Popular” , monto accesible para los albos si consideramos que antes que Almirón, los albos pagaban 1 millón de dólares al año a Gustavo Quinteros.

Los candidatos que siguen en carrera para ser DT de Colo Colo:

De acuerdo a la información señalada por el periodista de ESPN, Christopher Brandt, actualmente hay tres nombres en la carpeta de ByN para ser el próximo DT de Colo-Colo, estos son: Pablo Repetto, Gerardo “Tata” Martino y Pablo “Vitamina” Sánchez.

