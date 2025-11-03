Maximiliano Falcón dejó una huella muy grande en Colo Colo. Salió campeón del torneo nacional dos veces, otras dos de Copa Chile, fue pilar para zafar del descenso y se ganó un cariño enorme entre los hinchas.

A pesar de haberse ido por la ventana del club hacia Inter Miami, su amor por el Cacique no ha desaparecido. Y eso quedó demostrado en una postal que su esposa, Florencia Pouso, subió a sus redes sociales.

La camiseta del hijo de Falcón

Esto quedó reflejado en el cumpleaños de Thiago Messi, el hijo mayor de Lionel, su compañero en el elenco norteamericano. Hizo una fiesta por sus 13 años y la temática fue futbolera.

El festejado tenía una torta con el estadio del Barcelona y muchos niños llegaron con camiseta de equipos, como no podía ser de otra manera.

El hijo de Falcón llegó con la camiseta de Colo Colo

Ahí fue donde el pequeño Domingo Falcón, el hijo del Peluca, lució la vestimenta de Colo Colo. La camiseta con la que se conmemoró el centenario del club fue la que usó en el festejo.

Publicidad

Publicidad

ver también Maximiliano Falcón casi se hace en sus pantalones por broma de Halloween en el Inter Miami

Además tiene estampado el número 37 y el nombre de su papá en la espalda, lo que caracterizó al uruguayo durante su estadía de casi cinco años en el Popular.

La polera del hijo de Falcón

Un guiño importante de la familia Falcón hacia Colo Colo, un elenco que fue muy importante para el central charrúa, quien pudo dar el salto a jugar al Inter Miami gracias a la vitrina que tuvo en los albos.

Publicidad