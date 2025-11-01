Maximiliano Falcón ya se logró ganar un lugar en el Inter Miami tras su polémica salida de Colo Colo a inicios de año. El Peluca es uno de los fijos en el equipo de Javier Mascherano, a tal punto de que incluso es un personaje habitual en las redes sociales de Las Garzas.

Así quedó demostrado con una broma que se le hizo a algunos jugadores del plantel, esto a propósito del Halloween recién pasado. La idea era asustar a los jugadores, algo que el uruguayo no pudo evitar.

La situación era así: cada jugador debía abrir una pequeña caja para que de ella saliera una pequeña araña. Mientras algunos se quedaron muy quietos y hasta soltaron una risa, otros se asustaron bastante.

La broma de Halloween a Maximiliano Falcón

El primero en pasar fue el argentino Rodrigo De Paul, quien hasta soltó un insulto al abrir la caja. Luego llegó el Peluca, quien se pegó un salto hacia atrás del miedo que le provocó ver a la pequeña araña de mentira.

Cabe destacar que el Inter Miami de Maximiliano Falcón terminó tercero en la Conferencia Este de la MLS con 65 puntos, siendo superado solo por diferencia de goles por Filadelfia y Cincinnati. Ahora enfrentarán en la primera ronda de playoffs al Nashville SC.

Maximiliano Falcón se ha ganado una camiseta de titular en el Inter Miami. | Foto: Getty Images.

Los números de Maximiliano Falcón en el Inter Miami

El Peluca ha disputado en el Inter Miami un total de 42 partidos, siendo 25 por la MLS, seis en la Leagues Cup, siete en la Concachampions y cuatro en el Mundial de Clubes. El uruguayo suma un gol, diez amarillas y una tarjeta rojas en 3338 minutos de acción.

¿Cuándo vuelve a jugar el Inter Miami?

Las Garzas jugarán este noche desde las 20:30 (hora de Chile) ante el Nashville SC en el Geodis Park. Este duelo será por la ida de la primera ronda de los playoffs de la MLS.

