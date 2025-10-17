Los amigos que le informan todo lo que pasa en Colo Colo a Maximiliano Falcón: “Sigo hablando con…”

Los hinchas de Colo Colo todavía lamentan la partida del defensor uruguayo Maximiliano Falcón, sobre todo porque los zagueros del Cacique no han estado a la altura en la temporada.

El popular Peluca se fue por la puerta chica del estadio Monumental, haciendo berrinche, ya que a la primera oferta que llegó de Inter Miami presionó para irse a la MLS.

Al parecer su mala salida del club es perdonada por los hinchas albos, que le piden vía redes sociales al zaguero que vuelva a Colo Colo, quien aseguró que algún día retornará al elenco chileno.

Los jugadores de Colo Colo con los que todavía habla Maxi Falcón

Uno de los principales amigos de Maxi Falcón en Colo Colo era Carlos Palacios, quien también se fue para jugar en Boca Juniors.

Sin embargo, todavía le quedan cercano al uruguayo en el plantel del Cacique, porque contó en entrevista con Mega que conversa con dos futbolistas albos.

“Yo sigo hablando con varios, tengo varios compañeros ahí, sigo hablando con Vicente Pizarro, con Bruno Gutiérrez, además me mandó un video ahora recién, estábamos conversando de que el fútbol tiene esas cosas también”, señaló Falcón.

Maxi Falcón jugando en la MLS. (Photo by Cole Burston/Getty Images)

Sobre el mismo tema, Falcón contó que sus ex compañeros le cuentan sobre la campaña y lo mucho que han sufrido en 2025.

“A veces uno se prepara o hace un gran esfuerzo, digamos, para comillas y a veces el fútbol tiene, como te digo, esas cosas malas. Que son más malas que buenas y lamentablemente hoy, en este año no le tocó bailar con la más linda, pero nada, Colo Colo siempre se impone, como dicen por ahí, ¿no? de atrás pica el indio y sé que se va a recomponer”, agregó.

¿Cuándo y a qué hora juega Coquimbo Unido vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo por la Liga de Primera será este domingo 19 de octubre, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.